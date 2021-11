Enfin qualifié en première ligne, Mir montre son "vrai potentiel"

C'est une première étonnante que vit Joan Mir à Portimão. La troisième place conquise ce samedi est son meilleur résultat en qualifications puis ses débuts en MotoGP en 2019, et ce alors qu'il a décroché le titre mondial la saison passée. Dimanche, le Majorquin se positionnera donc en première ligne à la régulière, ce qu'il n'a plus connu depuis Valence 2017, alors qu'il roulait encore en Moto3.

Cette première ligne n'est pas totalement une nouveauté pour lui dans la catégorie reine : au GP de Styrie 2020, une pénalité de Johann Zarco l'avait fait remonter au troisième rang et il était premier pour le second départ, après le drapeau rouge. Cette course était jusque-là un cas unique puisque Mir est souvent distancé sur les grilles de départ à cause d'une Suzuki à la peine le samedi après-midi. La machine japonaise a progressé récemment, si bien que le #36 se sentait capable de cette performance depuis plusieurs courses même s'il en était toujours empêché.

"Je suis très content", déclare Mir. "Au test de Misano, on a trouvé quelque chose sur la moto, je pense que ça nous a rendus un peu plus rapides. Dans les derniers Grands Prix, les conditions météo ont toujours été un peu difficiles et je n'ai pas pu montrer le vrai potentiel de la machine, ni le mien. Et ici, à Portimão, ça semble être le bon endroit pour le faire, avec un très beau temps. Je suis content du week-end pour le moment. Je me suis senti assez bon dans toutes les séances et je pense qu'on peut légèrement améliorer notre rythme de course mais ce n'est pas mauvais. Je suis prêt à me battre demain."

"Le plus important, c'est de conserver cette constance en qualifications", a-t-il ajouté. "Pas de débuter toutes les courses en première ligne, ça serait trop pour nous ! Mais la deuxième ligne est l'étape que l'on doit franchir et que je pense possible."

Les progrès effectués au test de Misano sont la conséquence d'un travail sur la géométrie de la moto et d'une évolution du holeshot device, apparu dans une première version au Red Bull Ring et maintenant peaufiné pour apporter un gain plus significatif : "Dans le test, on a pu tester des choses impossibles à faire pendant la saison. C'est l'avantage des tests."

"On a évalué une nouvelle géométrie sur la moto, avec la même base. Il semble que ça a légèrement amélioré la moto. Et on a aussi reçu la deuxième évolution du device et dans certaines zones, il est mieux que le précédent. Avec le premier, ce qu'on gagnait à l'accélération, on le perdait peut-être ailleurs. Mais celui-là donne l'impression de compenser un peu les pertes. C'est une amélioration. C'est l'essentiel."

Ces bonnes qualifications ne sont toutefois pas dues qu'aux progrès effectués sur la GSX-RR. Se sentant "mentalement à plat" après sa chute de Misano, Joan Mir a pris une semaine de vacances bénéfique puisqu'elle lui a permis d'arriver à Portimão dans un meilleur état d'esprit.

"Je devrais probablement le faire plus souvent ! Je n'ai pas passé de bons moments après Misano et après Austin. C'était difficile pour moi. Après Misano, j'ai vu que je n'arrivais pas à gérer la situation. J'étais un peu à plat, quelque chose n'allait pas. J'ai décidé de m'arrêter une semaine, de ne pas faire de sport, et de revenir pour les deux dernières manches. Je pense que ça m'a aidé à penser à différentes choses et à reprendre un peu d'énergie."

Joan Mir sent qu'Alex Márquez l'a privé d'un meilleur résultat

Une certaine frustration étant pourtant visible sur le visage de Joan Mir dans le parc fermé. Le pilote Suzuki a dû renoncer à son dernier tour rapide à cause d'un dépassement d'Álex Márquez, resté dans sa roue une grande partie de la journée. Mir pense que la manœuvre, pour laquelle son compatriote a présenté ses excuses, l'a peut-être empêché de priver les pilotes Ducati du doublé.

"Álex m'a suivi depuis les EL3, dans toutes les séances : en EL4 et dans le premier run en qualifications. Il m'a encore attendu pour le deuxième. Pour moi, s'il ne me gêne pas, ce n'est pas un souci. Mais j'ai fait un premier tour lent, pour faire monter le pneu en température, il n'était pas mauvais mais je chauffais le pneu, et il ne me restait qu'un tour. Il a décidé de me doubler au freinage et je suis sorti large. C'est pour ça que j'étais en colère."

"Álex est venu dans le box pour présenter ses excuses", a précisé Mir. "C'est une chose que j'apprécie, mais sur le moment, je n'étais pas vraiment content parce que je n'ai pas pu tirer 100% du package aujourd'hui. Quand je ne peux pas faire 100%, je suis toujours en colère, même si je suis en première ligne."