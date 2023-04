Joan Mir se sent prêt à faire son retour à Austin

Joan Mir et Miguel Oliveira ont tous deux pris la direction du Texas dans l'espoir de faire leur retour à la compétition lors du Grand Prix des Amériques qui aura lieu cette semaine.

Le pilote Repsol Honda avait dû manquer la course principale en Argentine, il y a un peu plus d'une semaine, après une lourde chute survenue la veille pendant la course sprint. Les examens avaient révélé un gros hématome à la cheville droite, mais surtout un traumatisme crânien, et l'Espagnol souffrait de vertiges et de nausées le dimanche matin.

Les dernières informations sur son état, transmises par son équipe, sont rassurantes et Mir espère donc reprendre la piste vendredi pour les premiers essais du Grand Prix des Amériques, troisième manche de la saison. Il devra cependant passer un contrôle médical jeudi, à Austin, auprès du médecin officiel du championnat, le seul habilité à donner l'accord de reprendre la compétition.

"Je suis prêt à reprendre la moto en Amérique", assure Joan Mir. "J'ai pu passer cette semaine à la maison, en me remettant complètement de ma chute du samedi et en reprenant l'entraînement."

"L'année dernière, j'avais fait une très bonne course à Austin et Honda a également un très solide palmarès ici, alors l'objectif est de faire un week-end régulier et d'éviter les problèmes. Si on arrive à réaliser un week-end de course complet, je pense que l'on pourra apprendre beaucoup de choses et progresser, car c'est [en disputant] les deux courses que l'on en apprend le plus sur la Honda," souligne l'Espagnol, déjà parti à la faute lors de la course sprint au Portugal.

Miguel Oliveira devra lui aussi obtenir le feu vert des médecins jeudi pour espérer participer à cette épreuve après avoir été forfait en Argentine. Violemment heurté par Marc Márquez pendant la course principale au Portugal, le pilote RNF a été touché à un tendon de la jambe et a lui aussi eu besoin de repos.

"Je suis évidemment excité de partir pour les États-Unis", a déclaré Oliveira avant d'embarquer. "C'était dommage pour moi de manquer le Grand Prix d'Argentine, mais j'ai vraiment hâte de recommencer à travailler avec l'équipe et de découvrir la moto sur ce circuit."

Rappelons que trois autres pilotes ont en revanche déclaré forfait pour le Grand Prix de cette semaine. Outre Pol Espargaró, qui semble devoir affronter une longue convalescence après son violent accident du Portugal, Marc Márquez et Enea Bastianini ont besoin d'un peu plus de repos pour se remettre, l'un d'une fracture de la main, l'autre d'une fracture de l'omoplate. Le pilote Tech3 sera remplacé par Jonas Folger, chez Repsol c'est Stefan Bradl qui reprend du service pour assurer l'intérim du #93, et chez Ducati c'est Michele Pirro qui remplacera le blessé.