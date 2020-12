Joan Mir veut progresser pour affronter Marc Márquez en 2021

Sacré pour la première fois en MotoGP lors d'une saison très atypique, Joan Mir ne voit absolument pas dans l'absence exceptionnelle de Marc Márquez la raison de son avènement. En revanche, le jeune pilote espagnol sait que le grand absent de 2020 sera son premier rival, s'il revient bien comme il le souhaite la saison prochaine lorsque lui-même tentera de défendre sa couronne.

Si les dernières nouvelles quant à l'état de santé du pilote Honda ne témoignent pas encore d'un rétablissement lui permettant de fixer une date de retour, l'intention est bien de dépasser ses ennuis actuels pour reprendre la compétition en 2021. Et dès qu'il sera en grille, Mir pressent que Márquez redeviendra le pilote le plus craint de tous.

"Le premier [adversaire], ce sera Marc Márquez", a récemment déclaré le pilote Suzuki lors d'une rencontre avec les médias à son retour à Majorque. "Marc va revenir, et nous aurons donc comme rival le pilote qui a gagné ces huit dernières années et qui a été le plus rapide. Ce sera bien, je suis impatient par rapport à ça."

Mais à l'heure d'évoquer ceux qui tenteront de lui chiper le titre la saison prochaine, le nouveau Champion du monde entend conserver la prudence que lui a enseignée cette campagne si ouverte et pressent donc que l'adversité pourrait à nouveau être multiple : "Mon coéquipier [Álex Rins], Fabio [Quartararo], Maverick [Viñales], quelques Ducati. Les nouveaux pilotes officiels Ducati seront rapides. Et les KTM… Je n'aimerais pas oublier quelqu'un comme cela a été fait avec moi !"

Si l'on ignore pour le moment ce qu'il adviendra de son avenir alors qu'il subit toujours les conséquences de l'accident qui l'a mis sur la touche au premier Grand Prix de 2020, la perspective du retour de Márquez signifie quoi qu'il en soit pour Mir la nécessité de hausser le jeu en 2021, car sa moyenne de 12,2 points par course (le situant entre la quatrième et la cinquième place) pourrait ne pas se révéler suffisante.

"Cette année j'ai pu montrer que l'on a gagné et que l'on est compétitifs. Mais on sait aussi que le package Honda-Marc s'est révélé très rapide ces dernières années. Pour affronter un tel binôme dans un Championnat du monde, il nous faut améliorer notre vitesse et faire en sorte que notre package soit un peu plus compétitif. Pour continuer à gagner [au championnat], il nous faut signer plus de poles et obtenir plus de victoires afin de lutter contre Marc", prévient-il, alors même que Suzuki s'attend également à ce qu'il livre toute sa puissance pour ce qui sera sa troisième saison en MotoGP.

Défendre son titre sera quoi qu'il en soit une première expérience pour le jeune pilote majorquin, car s'il a déjà été sacré en Moto3 il y a trois ans, il avait alors d'emblée fait le saut vers la catégorie supérieure. Il est toutefois conscient qu'une pression particulière l'accompagnera lorsqu'il débutera le championnat 2021 en tant qu'homme à battre.

"Gagner un championnat du monde a de très bons côtés, mais le mauvais côté c'est la pression que cela engendre pour l'année suivante", pressent-il. "D'un côté, cela vous enlève de la pression parce que vous avez déjà gagné, mais d'un autre côté cela en ajoute parce que vous partez favori. Je ne sais pas comment je vais gérer ça parce que je ne l'ai jamais vécu. Je verrai si j'y arrive."

"Je pense que la pression m'aide et qu'elle me réussit. Je commencerai d'une manière différente. Dans ces circonstances [de 2020], je me suis senti très fort et j'ai réussi à bien gérer, mais l'année prochaine le scénario sera différent et cela me motive aussi", assure-t-il.

"Rien d'autre que la victoire"

"Je suis Champion du monde, donc rien d'autre que la victoire ne nous satisfera", prévient le Majorquin en se tournant vers cette année où il lui faudra défendre son titre. Et s'il sait devoir faire le nécessaire pour être affûté, il a également les idées claires quant à ce qu'il attend de sa machine, lui qui a surtout brillé cette année par ses remontées et ses fins de course, mais s'est compliqué la vie en se qualifiant loin. "Ce que je veux conserver l'an prochain, c'est la prise des décisions sous pression. Ce que je dois améliorer, ce sont les qualifications et la vitesse. Je pense que l'on garde une marge de progression dans ces domaines."

"Je veux plus de puissance sur la moto", espère-t-il, comptant notamment sur l'électronique compte tenu de l'impossibilité d'opérer sur le moteur en lui-même. "Je pense que ce sera vraiment important. Quand je vois Tito [Rabat], il me dit toujours 'Ta moto n'est pas rapide ! Je reviens toujours sur toi en ligne droite !'. On voit que notre moto n'est pas la plus rapide, ce n'est pas un point fort. C'est sûr que c'est la première chose", souligne-t-il, tout en souhaitant voir aussi évoluer le châssis de la GSX-RR.

"Je pense qu'on peut améliorer un peu plus le grip de la moto, pour les qualifs ça peut aider un peu. Et puis de petites choses. Normalement, Suzuki apporte de petits détails qui améliorent le package et c'est là qu'on a besoin de faire un pas en avant de plus pour continuer à améliorer la moto", souligne-t-il, évoquant "des détails pour avoir plus de stabilité au freinage, pour mieux tourner, avoir plus de grip sur l'angle".

Avec Germán Garcia Casanova

