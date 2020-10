Joan Mir qualifié 12e : "Ce n'est pas un drame"

Joan Mir n'exclut pas de se battre pour le podium au Grand Prix de Teruel, voire pour la victoire, bien qu'il doive prendre le départ de la course depuis la 12e place. Le pilote Suzuki a dû couper son effort à la fin des qualifications lorsque Johann Zarco est tombé et que les drapeaux jaunes ont fait leur apparition dans le dernier secteur de la piste, sans quoi il estime qu'il serait positionné une ou deux lignes plus haut sur la grille.

"Je ne suis pas content des qualifications. En EL4 on a travaillé avec le medium avant et je me sens vraiment bien avec ce pneu. En qualifs, on est revenus au tendre à l'avant et je n'arrivais pas à rouler correctement", explique-t-il. "Et puis, j'ai un peu joué de malchance avec mon dernier pneu parce que j'améliorais mon temps − je ne faisais pas un super chrono, mais ça n'était pas mal − et dans le dernier secteur, j'ai vu le drapeau jaune, alors j'ai relâché un peu l'accélérateur pour économiser mon pneu parce que je pensais avoir un tour de plus, mais je suis finalement passé sous le drapeau à damier."

"J'ai vu que Zarco était tombé. Je n'ai pas vu les drapeaux mais je l'ai vu par terre", ajoute-t-il. "J'ai perdu quelques dixièmes et c'était probablement ce qui a fait la différence avec un départ depuis la deuxième ou la troisième ligne. Je ne me serais pas battu pour la pole position, mais ce n'était pas un mauvais chrono."

N'ayant finalement bouclé qu'un seul tour rapide, son premier tour avec le pneu neuf ayant été rapidement avorté, il admet une stratégie manquée. "Franchement, la stratégie aujourd'hui n'était pas parfaite, mais c'est comme ça. On a fait une erreur, mais l'important c'est demain", veut-il retenir.

"J'ai quand même fait un temps de 1'47"6, ce qui n'est pas trop mauvais en ayant coupé dans le dernier virage", souligne-t-il. "Ce n'est en tout cas pas la position à laquelle on s'attendait aujourd'hui. Le point positif, c'est que les EL4 ont été vraiment bons. J'ai pu faire de très bons tours, on a comparé différents réglages sur la moto entre ma première et ma deuxième sortie et mon rythme était assez bon, j'arrivais à être rapide, alors on verra bien."

Pour garder espoir, le leader du championnat peut s'inspirer de la performance réalisée la semaine dernière par son coéquipier, Álex Rins, vainqueur alors qu'il partait dixième. Il fait également confiance au rythme qu'il a lui-même affiché à ce stade du week-end, se sachant capable de rivaliser avec les autres hommes forts de ce Grand Prix. Il sait toutefois également qu'il devra prendre plus de risques qu'il ne le voudrait pour ne pas perdre le contact dès les premiers tours tandis qu'il devra chercher à compenser son départ lointain.

"J'ai un meilleur rythme que dimanche dernier, mais je pars aussi de plus loin. Devant moi, il y a des pilotes qui ne sont pas aussi compétitifs et qui vont essayer de gagner la course dès le premier tour", craint-il. "L'objectif est d'arriver sur le podium et d'essayer de gagner, parce que j'ai une moto avec laquelle je me sens bien. Je ne pense pas au titre, je veux éviter les pensées négatives, et en ce sens, partir 12e n'est pas non plus un drame."

Il a beau assurer ne pas penser au championnat, le pilote Suzuki observe tout de même un poleman de plus en plus menaçant dans la course au titre… "Taka, je ne sais pas depuis combien d'années il est ici en MotoGP, mais ça fait longtemps et il a de l'expérience. La Honda est vraiment une bonne moto et c'est clair qu'il fait du très bon travail. C'est sûr qu'il peut être un bon candidat. C'est quelque chose à quoi il faut penser parce qu'il est rapide", suggère-t-il.

Et Mir ne cache pas non plus avoir conscience d'une autre menace, celle d'une situation sanitaire qui se dégrade dans toute l'Europe et qui pourrait mettre en péril la fin de saison. Est-ce à dire qu'il serait préférable de quitter Aragón en étant toujours en tête du championnat ? C'est une conclusion qu'il se refuse de tirer afin de ne pas se déconcentrer.

"J'y pense. Je n'ai aucune obsession quant au fait que je devrais gagner le titre sur cette course, parce que ce ne serait pas bien, mais j'y pense parfois un peu, il arrive que ça me vienne à l'esprit", admet-il. "On sait tous que si la situation reste comme elle est maintenant, il peut y avoir un risque que l'on ne puisse pas terminer le championnat. Il est donc important de toujours être compétitifs en course et de continuer à marquer de gros points."

Avec Oriol Puigdemont