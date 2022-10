Joan Mir de retour et prêt à aller chercher un dernier podium

Joan Mir a passé avec succès le contrôle médical auquel il devait se soumettre ce jeudi, à Phillip Island, étape obligatoire afin qu'il puisse reprendre la piste demain pour les premiers essais du Grand Prix d'Australie. Un mois après avoir suivi ce même processus au MotorLand Aragón, le pilote Suzuki se montre à présent bien plus confiant, sachant que sa fracture de la cheville ne le gêne pratiquement plus.

Près de huit semaines ont passé depuis la violente chute dont il a été victime au départ du Grand Prix d'Autriche, un accident qui lui avait causé des lésions ligamentaires et osseuses dans la cheville gauche mais surtout une fracture de l'astragale au niveau de la cheville droite. Des examens médicaux réalisés la semaine dernière ont confirmé la bonne évolution de la zone et la douleur s'est elle aussi atténuée pour le plus grand soulagement du pilote, qui a manqué les quatre dernières courses.

"La fracture est consolidée. Maintenant il reste juste l'œdème et les ligaments s'améliorent. Mais bon, ce qui est important c'est que je puisse rouler à 100% et je pense que je vais pouvoir le faire sans trop penser à ma cheville parce que je n'ai pas mal à l'heure actuelle", explique-t-il.

Il a pu confirmer cette bonne évolution samedi et dimanche en prenant le guidon d'une 600cc sur une piste de karting, une démarche déjà suivie par Marc Márquez avant son propre retour à la compétition le mois dernier. "J'ai pu contrôler mon pied, ce qui n'était pas possible en Aragón. Je vais beaucoup mieux", assure Mir, qui avait dû renoncer à sa première tentative de retour en Espagne, se sentant en grande difficulté notamment pour utiliser le frein arrière de sa GSX-RR alors que son pied tremblait.

"L'objectif est de sentir ce que je fais avec le pied. Sur ce point, il y a eu un très bon changement ces dernières semaines. Ça ne tremble plus, les tremblements se sont beaucoup améliorés ces derniers jours", explique-t-il, précisant que cela était dû à l'œdème. "Quand la fracture s'est résorbée, un gros œdème est apparu et je crois que c'est ce qui a provoqué toute l'inflammation et le fait que le pied fasse ça tout le temps."

Un dernier podium avant de quitter Suzuki ?

Revoici donc Joan Mir prêt à remonter en selle pour disputer ses trois dernières courses avec Suzuki, avant d'intégrer le team Repsol Honda à partir du 8 novembre, au surlendemain du Grand Prix de Valence. "Je suis vraiment ravi de retrouver enfin l'équipe. J'ai l'impression d'avoir été absent depuis longtemps à cause de ma blessure de la cheville et je ne voulais vraiment plus manquer la moindre course", assure-t-il.

"Je n'aime pas regarder les courses depuis mon canapé !" ajoute en souriant le Champion du monde 2020, qui a remporté une course et décroché 12 autres podiums avec Suzuki durant ses quatre ans au sein de l'équipe qui l'a fait débuter dans la catégorie reine.

"L'objectif est de retrouver un peu de confiance. Quatre courses d'absence, c'est beaucoup et j'ai besoin de retrouver un peu de tout", souligne le Majorquin, bien décidé à obtenir un dernier trophée avant les adieux, lui qui s'est arrêté trois fois à la quatrième place cette année. "Je veux terminer cette période avec Suzuki de la meilleure façon possible. Je sais qu'il sera très difficile de me battre pour le podium dès mon retour, mais ce qui est important c'est de pouvoir finir les courses, et chaque fois dans une meilleure position et avec de meilleures sensations, afin d'essayer d'être prêt à 100% à Valence pour disputer la dernière course et me battre pour le podium. Ce serait idéal."

Avec Charlotte Guerdoux

