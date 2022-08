Joan Mir pense qu'une surchauffe du pneu avant a provoqué sa chute

Un temps prometteur, le Grand Prix de Grande-Bretagne a finalement tourné à la déception pour Suzuki. Álex Rins est passé de la première à la septième place en raison d'un manque de motricité et sur la deuxième machine de l'équipe, Joan Mir a été victime d'une chute à haute vitesse à Stowe, voyant ainsi une potentielle septième place s'envoler. Il attribue également ses malheurs au comportement de la gomme.

"Il faisait plus chaud que les jours précédents et, en ayant passé beaucoup de tours à l'arrière du groupe, j'ai peut-être surchauffé l'avant plus que je le voulais", a justifié le Champion du monde 2020, qui a connu son cinquième abandon en huit courses. "Je pense que ma chute était due à ce problème."

Mir était au cœur d'un groupe de pilotes, ce qui a contribué à faire monter la température et la pression de son pneu avant, un problème récurent cette année : "La température était élevée alors il est sûr que la pression a grimpé aussi et je pense que la stabilité au freinage est bien moindre quand la pression est élevée. Tout cela peut donc contribuer à la chute."

La course de Mir était jusque-là prometteuse. Au départ, le Majorquin a choisi de ne pas utiliser le holeshot device, craignant la vitesse élevée du virage de Copse, qui ne marque pas un gros freinage et ne permet pas forcément à la moto de remonter automatiquement, une mésaventure connue par Jack Miller sur ce tracé en 2019. Et même s'il a été enfermé et n'a pas jugé son envol très bon, Mir est passé de la 12e à la huitième position au cours du premier tour.

"Je pense que la bonne décision au départ était de passer par l'extérieur mais je suis parti à l'intérieur. C'est toujours difficile à gérer. En tout cas, je n'ai pas pris un mauvais départ, sans le variateur à l'arrière. Ensuite j'ai réussi à garder ma position, à continuer à dépasser. Il m'a été difficile de dépasser Aleix et Bastianini ou Martín [il ne sait plus lequel], j'ai eu du mal à les passer, mais je pense qu'on peut être satisfaits de notre performance en course. On a recueilli de bonnes informations pour l'avenir."

Joan Mir était au cœur d'un groupe compact avant sa chute

Joan Mir a en effet pu mesurer certaines forces de sa Suzuki en suivant d'autres pilotes mais aussi certaines faiblesses de sa moto, notamment un déficit d'adhérence dans certaines portions du tracé : "J'essayais de gérer et de prendre un peu d'air propre, mais c'était difficile, surtout parce que j'étais dans le groupe. Mes sensations avec la moto étaient bonnes."

"Je voyais que je perdais à certains endroits ; je pense qu'il faut qu'on améliore un peu le grip, car entre dans le droite qui va du virage 16 à la ligne droite principale je perdais probablement deux voire trois dixièmes, ce qui veut dire qu'il y a de la marge pour améliorer notre moto et le grip."

"On a pu voir de bonnes choses pendant cette course parce que j'ai suivi beaucoup de top pilotes. C'est le point important de ce week-end. Je ne voulais pas finir la course par une chute mais je me suis donné au maximum. Je pense que j'aurais pu monter un peu plus haut dans les tours suivants car je me sentais bien, mais on ne sait jamais."

Avec Léna Buffa