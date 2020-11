Johann Zarco ravi de son week-end mais déçu de sa fin de course

Johann Zarco affichait ses envies de podium avant le Grand Prix d'Europe. Neuvième sous le drapeau à damier, le Français reste néanmoins satisfait de son week-end. Après un départ depuis la quatrième place de la grille, le Français a chuté au sixième rang, ce qui est resté sa position durant plus de la moitié de la course. Comme au Grand Prix de Teruel, les derniers tours ont été plus difficiles. Jack Miller l'a doublé et à deux tours de l'arrivée, Andrea Dovizioso et Brad Binder ont coup sur coup pris l'avantage.

Zarco, qui a longtemps été le pilote Ducati le mieux placé en course, retient surtout le rythme affiché dans la première partie de l'épreuve, ainsi que les choses apprises durant ce Grand Prix, au contact des motos les plus performantes du plateau.

"Je suis très content, parce que je me sentais bien en début de course, c’est très important", a déclaré Zarco. "Je me sentais bien même si nous n’avons pas fait beaucoup de tours sur piste sèche, donc c’est positif d'avoir senti le contrôle de la moto dès le début. Pour moi, c’est mieux, j’ai un meilleur contrôle donc je peux faire plus de choses et je peux être performant. C’est plutôt bien."

"Ensuite, avec ce rythme, j'ai très bien vu les points forts de la Honda, de la KTM... La Suzuki, je ne l’ai pas beaucoup vue parce qu’il se sont très vite échappés, mais je pense que cela peut nous aider à corriger nos points faibles, parce que nous sentons vraiment que nous avons des faiblesses, depuis le début de l’année. C’est une bonne façon de travailler."

Le pilote du team Avintia se dit en revanche "un peu en colère et déçu" de son approche dans les deux derniers tours, quand Dovizioso et Binder l'ont doublé : "J’aurais vraiment pu conserver la septième place en me battant mieux, mais je ne l'ai pas fait, parce que j’ai vu Dovi et que je me suis dit 'Peut-être que c’est mieux de rester derrière lui, pour le championnat', et en commençant à penser comme ça, Binder m’a doublé. Il était un peu plus rapide, donc je n’ai pas pu l’attaquer à nouveau. Je suis déçu des deux derniers tours, je n’ai pas adopté la bonne stratégie."

"Mais sur l’ensemble de la course, je vois tout ce que j’ai appris, et pourquoi j’ai souffert en fin de course. Il a commencé à me manquer deux dixièmes, mais j’étais fatigué, parce que j’ai dû attaquer un peu trop. C’est intéressant et je crois vraiment que nous allons trouver des solutions parce que nous avons aussi de véritables forces. Cette course a été bonne."

Zarco a identifié la cause de ces deux dixièmes perdus dans la dernière partie de l'épreuve. Le Cannois était performant dans les phases de freinage mais pas suffisamment en courbe, ce qui lui faisait perdre du temps à la réaccélération.

"Je peux bien compenser sur les phases de freinage, et ça ça reste un point fort, mais je compense un peu trop", analyse Zarco. "Les mètres que je perds en sortie [de courbe], c’est parce que je ne suis pas assez bien placé. La force au freinage, je ne l’utilise pas pour doubler quelqu’un, mais simplement pour rattraper quelqu’un. Et pour moi, ces deux dixièmes, ils viennent de là. Si tu peux mieux suivre à la sortie, après, au lieu de rattraper, tu doubles, et c’est là que les deux dixièmes, on peut aller les chercher."

Au Grand Prix de Teruel, Johann Zarco avait perdu du temps en fin de course en raison de la dégradation de son pneu tendre à l'arrière. Contrairement à ce qui a été indiqué pendant la course à Valence, il n'avait pas deux gommes tendres cette fois, mais un dur à l'avant et un medium à l'arrière, et pour lui, cette sélection était la meilleure possible.

"Je suis content du choix de pneus. Le choix de pneus était le bon. Je pense que je ferai le même la semaine prochaine. Nous avons eu de bonnes sensations [avec les pneus] ici à Valence. Si les conditions sont totalement sèches la semaine prochaine, entre le matin et l’après-midi, nous aurons de bons pneus pour travailler, même s’il fait un peu plus frais."

"Le pneu arrière perdait un peu en performance, mais je pense que ce n’était pas important", a ajouté Zarco. "J’ai aussi fait quelques erreurs, et j'ai surtout perdu du temps à cause de ces erreurs. Le pneu se dégradait, mais pas plus que les autres. Il se dégradait peut-être dans les domaines où je perdais déjà du temps, donc cela m’a fait perdre encore plus de temps. On verra la semaine prochaine, si il y a encore des conditions sèches, si on peut mieux travailler et progresser, mais les sensations étaient très similaires en Aragón. On verra. Tant que je fais de bonnes qualifications et que je pars dans le groupe de tête, je reprends la confiance pour être sur le podium."