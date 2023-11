Johann Zarco a pu comparer les Honda 2023 et 2024

Pendant qu'Álex Rins découvrait la Yamaha, Johann Zarco a retrouvé mardi le team LCR que l'Espagnol quitte au bout d'une saison. Le test organisé à Valence scellait les retrouvailles entre le Français et l'équipe dirigée par Lucio Cecchinello, qui avaient déjà collaboré il y a quatre ans pour quelques Grands Prix, lors desquels Takaaki Nakagami, blessé, avait été remplacé par Zarco, alors parti de KTM et pas encore lié aux équipes satellites Ducati.

"On est contents parce que quand il est arrivé ici, il a dit qu'il se sentait un peu dans un team qu'il connaissait déjà. Il connaît différents techniciens et son chef mécanicien, David Garcia, a déjà travaillé avec lui en Moto2. C'est bien", s'est félicité le directeur de l'équipe au micro de Canal+, mardi.

Et s'il s'est dit ravi, c'est aussi que Lucio Cecchinello a vu Johann Zarco réaliser une solide journée de travail. Après avoir dans un premier temps roulé avec la RC213V dans sa version 2023, le pilote est passé au modèle 2024. "C'était le plan. On ne voulait pas qu'il monte tout de suite sur la [moto de] 2024, on voulait nous-mêmes une référence, car c'est une moto que l'on ne connaissait pas", a expliqué Lucio Cecchinello. "Pour mieux apprécier le travail qu'a fait Honda, c'est mieux d'avoir une référence. Donc au début, il a fait plusieurs tours avec la moto 2023, et après il est passé sur la moto 2024. Il a aimé."

Johann Zarco a bouclé 61 tours pour se classer 17e, à une seconde du leader. L'essentiel n'était toutefois pas d'aller chercher un chrono, mais bien d'engranger des informations utiles pour le travail à mener cet hiver.



"Les techniciens sont en train de faire du travail très correct, très sérieux, sans se mettre de pression", témoignait Lucio Cecchinello en cours de journée, "parce qu'on a besoin de prendre beaucoup d'informations, le plus possible. C'est vraiment le premier prototype 2024 et on va continuer de développer la moto jusqu'au dernier moment. Le boulot d'aujourd'hui est très important, et on utilise le temps pour bien donner des informations aux ingénieurs de Honda."

En accueillant un pilote aussi expérimenté que Johann Zarco, qui sort de quatre saisons sur la Ducati et est passé précédemment sur la KTM et la Yamaha, le team LCR compte s'inscrire solidement dans le travail de fond auquel tout le groupe Honda est contraint pour remonter la pente.



Pour des raisons contractuelles, Johann Zarco ne peut pas livrer publiquement ses commentaires sur sa nouvelle machine, néanmoins le patron de l'équipe a donné le pouls auprès du site officiel du MotoGP : “Il a vraiment aimé la moto. Il a retrouvé des sensations similaires à celles qu'il avait eues en 2019, quand il avait fait trois courses avec nous. Il a dit que la position sur la moto est typique de la Honda et qu'il se sent plutôt à l'aise. Il a trouvé certaines choses positives et il a aussi indiqué des points à améliorer."

"Nous en sommes au début de notre nouveau chapitre ensemble", a-t-il souligné. "La politique que l'on avait choisie avec Honda, c'était de prendre un pilote avec de l'expérience, un pilote qui connaissait très bien la catégorie, qui pouvait nous donner des indications très rapidement sur où aller, où se concentrer sur les problématiques les plus importantes à résoudre, car on a un écart à combler."

Avec Basile Davoine