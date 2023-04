Johann Zarco comprend l'explication de Pecco Bagnaia

Depuis l'été 2021, Pecco Bagnaia alterne le plus souvent entre victoires dominatrices et chutes restées sans explications. L'Italien avait réussi à se défaire de ce travers dans la deuxième partie de la saison 2022, quand il a comblé un retard de 91 points sur Fabio Quartararo, même s'il a encore commis une erreur à Motegi en voulant doubler le Français.

Annoncé comme le grand favori pour la saison 2023, Bagnaia a triomphé au Portugal mais a conclu les deux courses suivantes à terre, à chaque fois sans explication claire. Après celle d'Austin, le pilote Ducati a même fermement démenti une erreur de sa part ou l'influence d'un élément externe comme les bosses du circuit où le vent, très présent dimanche.

Même si cela peut sembler antinomique, Bagnaia a surtout fait un lien entre sa chute et une moto qui serait devenue "trop stable", dans le sens où elle masquerait les petits déséquilibres et les rendrait imperceptibles. L'argument d'une machine devenue tellement bonne qu'elle en deviendrait piégeuse ne surprend pas Johann Zarco. "Parfois, une moto est comme ça", a expliqué le Français dimanche. "On fait des choses et on est émerveillé qu'elles soient possibles. Pour être rapide, il faut une moto rigide et une moto rigide réagit comme ça."

Pour Zarco, Bagnaia est tellement en symbiose avec la Ducati qu'il peut se permettre de "jouer" avec la limite, alors qu'il se sent lui-même obligé de rester plus prudent sur une machine qu'il maîtrise moins : "Je n'ai pas ça parce que je suis un peu plus lent et je me fatigue parce que je fais toujours attention à éviter ces erreurs, donc je ne suis pas suffisamment relâché."

Ces dernières années, Ducati a fait de gros efforts pour améliorer le comportement de sa moto, longtemps réputée difficile à manier. L'essor de l'aérodynamique y a contribué avec l'apparition d'ailettes qui ont permis de gagner en stabilité et donc de compenser les secousses, peut-être trop à en croire les propos de Pecco Bagnaia. Jorge Martín, tombé trois fois pendant le week-end d'Austin, se sent lui aussi parfois piégé sans véritable alerte.

"J'ai vraiment de bonnes sensations avec l'avant mais au freinage, on a peut-être besoin d'une meilleure compréhension parce qu'on a beaucoup de blocages", a expliqué l'Espagnol, évoquant des chutes "vraiment étranges". "On ne sait pas exactement pourquoi et on ne sait pas comment y remédier. C'est peut-être une chose sur laquelle il faut travailler."

Une chute dans un contexte très piégieux

D'autres éléments expliquent peut-être l'abandon de Pecco Bagnaia dimanche. Les chutes ont été nombreuses au cours des trois jours passés au Texas, sur un circuit critiqué pour ses bosses et son manque d'adhérence dans les portions qui ont été aplanies, mais les représentants de Ducati n'ont pas été plus touchés que les autres.

Sur les trois jours, 33 chutes ont été comptabilisées dont 11 pour les pilotes de la marque, soit un tiers, ce qui est aussi la part qu'ils représentent sur la grille. Six des huit pilotes Ducati sont tombés au moins une fois, seuls Luca Marini et Fabio Di Giannantonio n'ayant pas été piégés.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Neuf pilotes ont fini à terre en course dimanche, en étant parfois piégés par les conditions difficiles comme le vent. Pour Álex Rins, premier témoin de la chute de Pecco Bagnaia puisqu'il était dans sa roue, la vitesse de l'Italien et la trajectoire prise au moment de l'erreur peuvent être en cause.

"C'est dommage parce qu'on imprimait un rythme incroyable", a souligné le vainqueur. "Je ne sais pas si on aurait fini la course avec ce rythme parce que les pneus avaient un peu de mal. Mais à mon avis il était un peu plus à l'intérieur sur la trajectoire et c'est pour ça qu'il est tombé, mais je ne sais pas."

Luca Marini avance la même explication, Pecco Bagnaia ayant pris plus de risques que les autres pilotes Ducati tout au long du week-end dans ce virage. "La chute de Pecco m'a impressionné encore plus, parce que c'est lui, déjà ; mais j'ai vu sa trajectoire, il était très à l'intérieur du virage, et pendant tout le week-end il a pris le virage 2 plus vite que tous les autres pilotes Ducati", a expliqué le pilote VR46.

"Donc avec le vent, le fait qu'il a eu une trajectoire un peu serrée et qu’il a pris le virage peut-être 10 km/h plus vite que nous, peut-être qu'il en a trop demandé à son pneu avant. Franchement, je ne sais pas, il faudra qu'on parle avec lui. C'est dommage pour lui parce qu'il se bat pour le championnat et il a perdu beaucoup de points."

Avec Léna Buffa