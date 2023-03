Un début de saison qui "motive bien" pour Johann Zarco

Huitième de la course sprint au Portugal, Johann Zarco a décroché une belle quatrième place dimanche, grâce en particulier à son efficacité dans la bagarre qui a animé le groupe de poursuivants. Son dernier tour, de toute beauté, lui a permis d'avaler en quelques instants à peine Aleix Espargaró, Jack Miller, Brad Binder et Álex Márquez, et c'est avec encore en lui la sensation de cette réussite qu'il arrive à présent en Argentine pour enchaîner avec le deuxième Grand Prix.

Voici ce qu'avait à dire le pilote Pramac Racing lors de la conférence de presse, moins enroué que le week-end dernier et assurément motivé.

Quels derniers tours incroyables au Grand Prix du Portugal ? Peux-tu nous en dire plus ?

Ça m'a apporté beaucoup de plaisir de terminer la course comme ça. Ça a été une longue course, et à 11 tours de la fin je me disais que ça allait être très dur. Mais à environ cinq tours de l'arrivée, j'ai eu de meilleures sensations. Peut-être que les autres ont commencé à manquer fortement de grip arrière et ça m'a presque donné un avantage. Mais ça n'était pas facile de gagner des positions tour après tour, et dans le dernier tour je me suis dit que si je ne le faisais pas là, ce serait trop tard ensuite.

J'ai passé Aleix au virage 11 et j'ai pu prendre aussi Brad au même moment. Álex, je me demandais comment j'allais pouvoir le passer. Au freinage du virage 13, je n'étais pas assez proche. Je ne m'attendais pas à aller comme ça à l'intérieur au virage 14, mais quand j'ai vu qu'il élargissait un peu, je me suis dit que je devais y aller. Ça a bien marché alors je suis content. Commencer la saison comme ça, avec une bonne fin de course, ça motive bien.

Tu partais de la quatrième ligne le week-end dernier, mais tu avais clairement le rythme pour le podium au sprint comme à la course de dimanche. Ça confirme à quel point les Essais 2 et les qualifications vont compter cette année ?

Clairement. Le premier objectif, c'est d'aller directement en Q2 parce qu'on économise de l'énergie le samedi. Mais les qualifs, c'est toujours un exercice très spécial et certains pilotes semblent en être les spécialistes, alors ils verrouillent immédiatement la première ligne ! Moi, ces qualifs, ça me manque. Avec le pneu arrière tendre, il m'a manqué un peu de sensations pour être très rapide. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai pu obtenir un bon résultat à la course sprint, mais pas un très bon rythme pour le podium. J'ai eu de meilleures sensations dans la course longue, avec le pneu arrière medium, dans la constance, et je savais que je pouvais être proche du sommet. Ce sera l'objectif ce week-end, d'aller directement en Q2 et ensuite on verra, si j'arrive à partir des deux premières lignes ça aide pour les deux courses et ça donne une chance de podium.

Comment vas-tu parce que tu étais assez malade le week-end dernier ? Et penses-tu avoir une chance de podium ce week-end ?

Ma voix revient donc c'est très positif. J'ai eu une sorte de grippe il y a un peu plus d'une semaine et ça prend beaucoup de temps. Je ne veux pas prendre de médicaments, le corps arrange ça, mais ça prend du temps parce que pendant le week-end je n'ai pas pu me reposer. Je sens que mon corps va bien, c'est juste au niveau de la voix et du nez que ça n'est pas top.

J'adorerais avoir le rythme pour le podium ici, en Argentine. L'année dernière, j'attendais beaucoup parce que c'est une piste qui me plaît mais je n'avais pas eu de bonnes sensations pendant les essais, qui étaient concentrés sur la journée du samedi. Je m'attendais à être prêt mais je ne l'étais pas. C'est donc un nouveau challenge cette année et si j'arrive à avoir le rythme, ce sera très bien.

Pendant l'hiver, tu as commencé à travailler avec le nageur olympique Grégory Mallet. Comment fonctionne votre relation et comment t'aide-t-il dans ta préparation ?

Avec Greg, ça fait de nombreuses années qu'on parle, on se connaît. Après sa carrière en natation il a commencé à étudier la préparation mentale et, avec tout son passé de sportif, j'aime partager mes sensations avec lui. On essaye d'envoyer de meilleurs messages au cerveau, et avec toute l'expérience que j'ai, de retrouver la confiance dans ce que je peux faire. On travaille ensemble sur ma préparation mentale. C'est dur de véritablement dire ce qu'on fait mais c'est l'objectif de la collaboration avec lui.

Lire aussi : Quartararo en quête d'une solution pour exploiter le moteur de la Yamaha