Johann Zarco déclaré apte à reprendre la piste

Johann Zarco a passé avec succès son test médical cet après-midi, étape essentielle pour qu'il soit autorisé à disputer le Grand Prix de Styrie.

Opéré mercredi d'une fracture du scaphoïde au niveau du poignet droit, le pilote français n'avait pu obtenir cette validation jeudi à son retour au Red Bull Ring, un délai de 48 heures étant nécessaire après l'opération. Au repos ce vendredi alors que les autres pilotes ont profité de deux séances d'essais libres sur le sec, Zarco avait rendez-vous avec les médecins officiels du championnat cet après-midi afin qu'ils le soumettent à une série d'exercices et de contrôles visant à s'assurer qu'il était apte à remonter en selle et à piloter sa GP19.

Le feu vert lui a été donné, et l'on pourra donc revoir Johann Zarco en piste au Red Bull Ring dès samedi matin, six jours après son violent accrochage avec Franco Morbidelli dans le virage 3, où sa moto avait tiré tout droit vers l'airfence et rebondi pour ensuite retraverser la piste et manquer de faucher d'autres pilotes au passage. Le Français est le seul à avoir été blessé dans cet impressionnant accident, à la suite duquel les protections de bord de piste ont été renforcées dans cette portion.

Pénalisé pour cet accrochage, après que les commissaires l'ont reconnu coupable de "pilotage irresponsable", le pilote Avintia devra s'élancer de la pitlane dimanche pour la course. S'il n'avait pu reprendre la compétition ce week-end, il aurait eu la possibilité de faire appel de cette sanction, ce qui n'était en revanche pas possible s'il faisait son retour dès cette semaine. Bien qu'opposé à cette sanction, son team manager Ruben Xaus a assuré que le pilote s'en acquitterait dans le but de bientôt passer à autre chose : "Il va essayer de faire la course jusqu'au bout et de marquer des points."

Lui aussi blessé dimanche, dans un accident non moins impressionnant en Moto2, Hafizh Syahrin n'a pas obtenu jeudi le feu vert des médecins pour reprendre la piste. Un fait plutôt rare, alors qu'au Grand Prix d'Andalousie on se souvient que Marc Márquez avait reçu cet accord deux jours après avoir été opéré d'une fracture de l'humérus. Sur cette même épreuve, Cal Crutchlow avait aussi été autorisé à faire son retour dans des circonstances comparables à celles de Zarco puisque lui aussi avait été opéré d'une fracture du scaphoïde deux jours plus tôt.