Dernier tour de folie pour Johann Zarco : "C'était extra !"

Après les deux points empochés samedi lors de la course sprint, Johann Zarco a complété son butin du week-end en décrochant une belle quatrième place à la fin du Grand Prix du Portugal. Un résultat arraché pour six centièmes sous le drapeau à damier, au terme d'une lutte de haute volée au sein du groupe de poursuivants qui s'est constitué derrière les trois hommes de tête.

Face aux deux KTM officielles, aux Ducati d'Álex Márquez et de Luca Marini, mais aussi à l'Aprilia d'Aleix Espargaró et à la Yamaha de Fabio Quartararo qui se sont mêlées à la bagarre en fin de course, le Français a eu le dernier mot à grand renfort de dépassements, qui se sont multipliés dans les dernières boucles.

Très offensif à l'approche du drapeau à damier, il a passé Jack Miller à l'entame du dernier tour, puis s'est attaqué à Brad Binder, se montrant plus efficace que les KTM aux trajectoires moins tenues que les siennes. Restait ensuite à se défaire d'Álex Márquez, ce qui n'était pas la plus mince affaire tant l'Espagnol est devenu un sérieux candidat depuis qu'il a rejoint le clan Ducati. Mais Johann Zarco était très en réussite et il a conclu toutes ses attaques et ainsi empoché le jackpot durant ces quatre derniers kilomètres de course.

"C'était extra !", s'est-il réjoui au micro de Canal+. "Vraiment, à partir des sept derniers tours j'ai pu avoir une bonne vitesse par rapport aux autres, et c'est là que j'ai pu reprendre un peu mon souffle. Quand il restait trois tours, je me suis dit que ce serait bien de pouvoir attaquer. Un petite manœuvre un peu trop osée, on peut vite s'écarter et reperdre des places, mais j'ai vu et j'ai senti que j'arrivais à tourner beaucoup plus serré que les autres, et eux commençaient à avoir des problèmes avec l'adhérence arrière."

"Du coup, sur le dernier tour je me suis dit 'Bon, il faudrait se bouger !', et j'avais pu voir vraiment que dans ce virage 11, en tournant vraiment serré il y avait moyen de doubler. Surtout, la manœuvre sur Álex Márquez à la fin, au 14... Je n'étais vraiment pas sûr, mais il était en difficulté avec son grip arrière, j'ai bien tourné serré, essayé de réaccélérer, et en étant à l'intérieur j'avais l'avantage. Du coup ça a été vraiment un vrai bonheur, parce que la course était belle. L'intensité est la même, même si j'avais terminé septième, mais gagner trois places comme ça, presque d'un seul coup, c'est encore meilleur. Pour le championnat, ça fait 13 points et ça n'est pas rien."

Johann Zarco repart donc de Portimão avec 15 points, à la quatrième place du championnat qui prend désormais en compte les points des courses sprints autant que ceux des courses principales disputées le dimanche. Mais il apparaît surtout galvanisé par ce qu'il a pu montrer, lui qui était en quête de réponses après une saison 2022 parfois frustrante durant laquelle il s'est longtemps senti bloqué et en manque d'aisance avec sa Ducati.

"Ces trajectoires que vous avez pu voir, un peu différentes, c'est un peu mon style, et là, de pouvoir montrer à ceux qui regardent, aux adversaires aussi, et même à moi-même, que ça peut marcher, c'est très bon. Cette nouvelle approche peut être longue, le processus, parce que c'est assez délicat à cerner, mais si ensuite on le cerne de mieux en mieux avec mon équipe, ça va me faire gagner en vitesse, et pendant la course, [dans] les moments difficiles je pourrais être plus rapide et peut-être avoir un plus grand avantage pour jouer le podium en fin de course. Ce genre d'exemple fait que je me dis, ça, c'est mon naturel, et si ça revient de mieux en mieux, on peut kiffer."

"On est là. Ça fait déjà un bon accomplissement depuis le début de l'année en comptant les tests, ça permet de partir sur un bon élan, prendre cette confiance. Mes deux départs étaient bons, j'ai pu bien prendre ma place aussi sur les premiers virages, parce que je retrouve aussi ce style naturel. Du coup, oui, être dans les points, c'est bien, car être performant c'est une bonne chose mais concrétiser avec des points c'est encore meilleur."

Avec Basile Davoine