Johann Zarco attrape deux points dans la course sprint

Johann Zarco a marqué deux points lors de la course sprint qui s'est disputée ce samedi au Portugal. Qualifié dixième, le Français avait glissé au 13e rang dans le premier tour, mais il a réussi à dépasser Álex Rins puis Álex Márquez et a également profité des chutes devant lui pour rapidement s'installer à la huitième place, qu'il a ensuite conservée jusqu'à l'arrivée.

Après ce qu'il a décrit comme ayant été "un beau moment de vérité", Johann Zarco s'est félicité de sa performance lors de cet exercice nouveau, très attendu. "C'était vraiment bien", a-t-il décrit au micro de Canal+. "Je suis bien parti, j'ai bien passé les deux premiers virages, un peu bousculé au troisième. Après, c'était assez chaud. Le vent s'est énormément levé et sur certains points de freinage, surtout le virage 5, on s'est tous un peu emportés."

Comme prévu, cette course, couverte en à peine 19 minutes par le vainqueur, a tourné en une bagarre effrénée, dans laquelle personne n'a fait dans la demi-mesure. Johann Zarco l'a même disputée avec une paire de pneus tendres et, s'il se satisfait de la hargne qu'il a affichée, il a aussi perçu une certaine limite dans sa performance.

"J'étais bien au combat, et plutôt content. À un moment donné, Viñales m'a passé, et lui avait un bon rythme, il a su faire quelques tours en dessous de 1'39. Il me manquait quelque chose, je n'arrivais pas à le suivre", a-t-il raconté. "Avec ce pneu soft, depuis vendredi, je ne fais pas la différence comme les autres, et du coup j'ai eu quelques limites en course. Ce soft avant me donne confiance mais finalement quand on pousse dessus, même [pendant] 12 tours, il devient très limite."

"Du coup, voilà, [ma] zone [de performance] n'était pas pour le podium mais j'ai pris pas mal d'infos, et c'est suffisant pour la montée en puissance que je souhaite avoir", a poursuivi le pilote français, qui veut rapidement tirer les enseignements de cette première confrontation pour faire mieux dimanche lors de la course principale.

"Ça fait déjà un bon entrainement – départ, bagarre, réflexes, [pour] voir aussi un peu où il est possible de doubler. J'ai aussi pu voir certains points où j'avais un avantage avec ma technique, d'autres où je galérais un peu plus. On va voir si on peut apporter des choses pour demain. Déjà, rien qu'avec le changement de pneu, en pouvant avoir le pneu un peu plus dur devant et le plus dur derrière, ça peut me donner une zone meilleure par rapport aux autres. Je souhaite que ça puisse mieux fonctionner pour demain."

"Je pars dixième", a-t-il rappelé. "Ce n'était pas une top qualif ce matin, un peu ratée, et la confirmation qu'on n'a pas encore tout trouvé. Du coup, il faut pouvoir être aussi fort sur le début de course, vite gagner des places, parce qu'une fois qu'on prend son rythme, c'est dur ensuite de pouvoir faire la différence. Tout le monde roule tellement vite qu'il faut vraiment être beaucoup plus rapide pour pouvoir doubler. Il faut donc essayer de faire son chemin au début, mais comme j'ai pu le voir sur cette course, ce serait cool de pouvoir jouer le top 5. Si tout se passe bien, ce serait top."

Avec Basile Davoine