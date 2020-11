Une fin de course difficile vaut un dernier top 10 à Johann Zarco

Johann Zarco a conclu la saison par une dixième place au Grand Prix du Portugal, avec le sentiment d'avoir vu s'envoler un résultat bien plus satisfaisant à cause notamment de son choix de pneus. Parti avec une gomme dure asymétrique à l'arrière, alors que la grande majorité de ses adversaires avaient opté pour l'option symétrique, le pilote Avintia s'est senti en difficulté au fur et à mesure que les tours passaient.

Rapidement monté à la septième place, Zarco a passé Bradl à dix tours de l'arrivée et pouvait à cet instant envisager d'aller chercher la quatrième position occupée par Pol Espargaró, seulement trois dixième devant, mais c'est là que son rythme a commencé à s'affaisser. Bien qu'il ait pu prendre l'avantage sur Crutchlow, lui aussi en difficulté en fin de course, le Français n'a pas été en mesure de longtemps se maintenir dans le top 5 et les cinq derniers tours lui ont coûté cinq places.

"Le choix des pneus semble ne pas avoir été le bon", regrette Zarco auprès du site officiel du MotoGP. "Je croyais vraiment que le côté gauche [du pneu arrière] pourrait être bien mieux sur l'ensemble de la course et me donner de la stabilité, mais à partir de la mi-course j'ai commencé à être en difficulté sur le côté gauche et tour après tour ça a été de pire en pire. Il y a un moment dans la course où j'ai compris que ça allait être assez dur de garder mon rythme et une bonne position."

"La bagarre au début était plutôt belle, et je suis content d'avoir la vitesse pour rester avec les premiers tout en sentant que je peux encore progresser", retient-il malgré tout. "Je vais donc travailler sur moi-même et espérer obtenir une bonne amélioration pour l'année prochaine, mais je suis clairement un peu déçu pour cette course parce que j'ai perdu trop de temps à la fin."

"C'est dommage, parce que le début a été bon, et pendant la course je me sentais très bien. Je voulais rattraper Pol et me battre pour la quatrième place, mais ensuite j'ai commencé à perdre trop de temps sur la gauche. J'ai essayé de compenser sur la droite, mais ce n'était pas la bonne combinaison. Ce n'est pas uniquement le pneu", précise le pilote français, conscient qu'il lui reste un peu de chemin à parcourir avec la Ducati. "Je pense qu'on doit mieux travailler pour trouver de meilleurs réglages avec les suspensions et bien gérer l'utilisation des pneus. Il y a une combinaison entre mon style et la moto qui ne se fait pas encore parfaitement, mais ça vient : on voit au moins qu'à chaque séance je pousse bien et je reste très compétitif, alors cela signifie qu'on est en bonne voie, mais ça n'est pas encore suffisant pour avoir être satisfaits en course."

Johann Zarco peut toutefois s'estimer heureux d'avoir obtenu ce septième top 10 cette saison, car il a également connu une course plutôt mouvementée, notamment avec une machine si instable… que son airbag s'est déclenché tout seul ! "En début de course, dans le dernier virage, j'ai trop patiné et je me suis mis à guidonner, et j'ai déclenché l'airbag ! Ensuite j'ai gardé l'airbag gonflé pendant tout le premier secteur. Ça a donc quand même été une course agitée. Je ne suis pas dans la facilité, pour déclencher un airbag avant la ligne droite c'est que ça bouge !"

Et puis il y eut un contact avec Joan Mir, assez fort pour faire dégringoler le Champion du monde de la dixième à la 20e place dans le deuxième tour, lorsqu'il a heurté la roue arrière de la Ducati en essayant de se frayer un chemin à l'intérieur du virage 3. "Je l'ai senti", confirme Zarco. "C'était un virage très lent et je ne savais pas de quel pilote il s'agissait. Mais au début ça n'était vraiment pas facile dans le groupe, parce qu'il fallait freiner tard, ne pas se faire dépasser, et ce virage lent est le genre d'endroit où l'on se dit qu'on peut y arriver alors qu'en fait il n'y a pas assez de place. Heureusement, il a très bien freiné parce que le contact a été plutôt soft, ça a juste fait se relever un peu ma moto mais sans trop me gêner."

Avec les six points empochés dimanche à Portimão, Johann Zarco s'est maintenu à la 13e place du championnat, à une unité seulement de la 11e position occupée par Danilo Petrucci.