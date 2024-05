Johann Zarco "un peu frustré" d'être à ce point distancé

Johann Zarco est arrivé au GP de Catalogne optimiste après un test encourageant au Mugello, avec un mince espoir décrocher son premier top 10 de l'année. Cet objectif paraît bien loin après une première journée conclue à la 19e place, le circuit de Barcelone n'étant clairement pas favorable à la Honda dans sa configuration actuelle.

"Il y a peu d'adhérence sur cette piste, il faut beaucoup jouer sur l'accélérateur et dès qu'on met les gaz, on perd trop de temps avec cette moto actuellement", a expliqué Zarco, qui n'a cependant pas perdu tout espoir d'atteindre la Q2 : "C'est dur. Je pense que j'ai fait un bon travail cet après-midi mais c'est dommage d'être 19e. D'autres pilotes ont du mal donc demain, je vais essayer de faire un tour parfait, de prendre une bonne aspiration et peut-être que je pourrai faire un 1'39"1. Si je le fais, il y aura peut-être une possibilité de se qualifier [en Q2] donc je vais essayer. On a notre base qui créé des problèmes sur cette moto."

En tout début de journée, Zarco était dans ce fameux top 10 mais il a ensuite subi la loi des autres pilotes, qui ont fait des progrès impossibles pour le clan Honda, rassemblé aux dernières places dans l'après-midi : "C'est une piste que j'aime. J'ai très bien débuté ce matin parce que je connais la piste, je peux être très rapide ici, mais quand tout le monde prend le rythme, je perd des places et j'étais un peu frustré par la 19e place cet après-midi."

Zarco a pourtant noté des progrès ce vendredi, grâce au nouvel ensemble aérodynamique testé au Mugello et que Honda a pu fabriquer en suffisamment d'exemplaires pour qu'il en dispose ce week-end. Il faudra cependant des évolutions nettement plus importantes pour voir un bond en avant significatif.

"J'ai pu tester le nouveau carénage, c'était la confirmation d'une meilleure moto au Mugello mais ici, c'est mieux mais pas autant qu'au Mugello parce que je pense qu'il y a cette caractéristique de la faible adhérence qui fait que l'on ne peut pas utiliser suffisamment ce nouveau carénage pour aider à tourner un peu mieux."

Johann Zarco Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Il fallait améliorer le carénage, on l'a fait", a résumé Zarco. "Les informations sont intéressantes donc c'est dur, parce qu'actuellement, il manque toujours de grosses choses sur la moto mais ça apporte de petits changements dans les sensations. On veut être sûrs de tout donc il faut essayer, confirmer, réessayer, donc ça prend du temps, que l'on n'a pas beaucoup sur les courses. C'est le défi."

La Honda du pilote LCR était également dotée d'un nouvel échappement, plus court et plus petit, destiné à améliorer les sensations à la remise des gaz. Zarco reconnaît ne pas percevoir de différence à cet égard : "Au niveau des sensations avec le moteur, on arrive à beaucoup contrôler avec l'électronique, donc je n'ai pas de sensations différentes avec le nouvel échappement. Je m'y suis habitué au Mugello parce que je l'ai beaucoup utilisé. C'est juste le son qui change donc ça change quelque chose dans la tête plus que dans les sensations."

Cette phase d'accélération reste une grosse faiblesse de la Honda et le circuit de Barcelone ajoute une inconnue dans l'équation puisqu'il offre très peu d'adhérence. La marque est-elle encore plus pénalisée ou la situation est-elle nivelée avec les concurrence, les autres pilotes subissant les mêmes faiblesses ? Zarco penche plutôt pour la seconde option, mais sans y voir un véritable avantage tant le déficit de la Honda est conséquent.

"C'est difficile à juger. L'an dernier, si on comparait la dégradation entre les leaders et les pilotes Honda, il semble que les pilotes Honda perdaient moins de temps, mais ils partaient trop lentement ! Ils étaient toujours lents mais la différence était faible... Je ne sais pas ce qu'il faut choisir : être performant et avoir plus de dégradation ou partir super lent et finir lent. Je ne sais pas encore."

"On a fait beaucoup de tours avec le pneu medium à l'arrière, il glisse beaucoup. [...] Je ne pense pas que le tendre a autant de dégradation, on verra. Habituellement, c'est une piste où je peux contrôler, je peux avoir un style différent et voir l'accélération même quand je glisse. J'espère que ce sera un point fort en course [sprint] demain."