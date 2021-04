Zarco "surpris" mais pas inquiet des performances de Martín

Jorge Martín impressionne déjà, deux Grands Prix seulement après ses débuts en MotoGP. Auteur d'un bon départ mais vite rentré dans le rang au cours de sa première course à Losail, conclue à la 15e place, le nouveau pilote Pramac a fait nettement mieux pour son second week-end dans la catégorie, avec sa première pole suivie de son premier podium. Longtemps en tête, Martín n'a cédé qu'en fin d'épreuve à Fabio Quartararo et son équipier Johann Zarco.

Ce dernier, qui a rejoint comme lui le team Pramac cette année, ne s'attendait pas à ce que Martín soit déjà si performant mais il n'y voit que du positif, pour Ducati, pour Pramac mais aussi pour son propre pilotage : "J'ai été très impressionné, même pendant la course j'ai été surpris", a confié le leader du championnat au site officiel du MotoGP. "Mais c'est parfait ! Laissez-le continuer à faire ça, parce que je sais quelle moto il a et je sais de quelle façon il pilote, alors j'ai aussi pu beaucoup travailler sur moi-même."

"Je pense que les commentaires qu'on va pouvoir donner à Ducati vont être très intéressants et j'espère qu'on pourra faire un pas en avant pour avoir des sensations encore meilleures sur la moto et être encore plus rapides. Depuis vendredi, même l'après-midi quand il faisait très chaud, il roulait, il a trouvé ses sensations et il n'a fait aucune erreur ce week-end. Et la façon dont il a piloté, ce n'était pas comme un rookie. Il a 23 ans, mais il contrôle tout comme un homme du MotoGP."

Martín a également fait preuve de mesure en fin de course, évitant de répliquer au dépassement de Zarco par crainte de priver Pramac de ce double podium. Certains pilotes pourraient s'inquiéter d'avoir un jeune équipier si performant à leurs côtés mais Zarco est au contraire satisfait de voir Jorge Martín déjà dans le bon rythme, d'autant plus que l'Espagnol lui a servi de lièvre une grande partie de la course, au lendemain d'une première pole conquise avec autorité.

"Le tour qu'il a fait [en qualifications], il l'a fait seul, et c'était incroyable. Je crois que ça lui a donné beaucoup de confiance pour la course", a souligné Zarco en conférence de presse, faisant un parallèle avec ses propres débuts en MotoGP : "Je crois que Fabio et moi, quand on était rookies, on a fait de très bonnes choses. Quand il y a un rookie à cette position on est surpris mais moi, étant donné que c'est mon coéquipier, j'étais aussi content que ce soit lui."

"Je ne suis pas devenu nerveux en me disant que c'est mon coéquipier et qu'il est peut-être plus rapide que moi, ou que parce qu'il mène la course je dois stresser. Je suis vraiment resté calme et j'étais content qu'il ait pu maintenir ce rythme très élevé car c'était aussi un avantage pour moi. On ne peut pas dire qu'il ait fait ça grâce à son expérience, car ce n'est que sa deuxième course, mais il l'a fait juste grâce à ses sensations, et ses sensations étaient les bonnes [...] alors c'est très impressionnant."

Avec Léna Buffa

partages