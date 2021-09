Zarco en manque de confiance : "Je ne sais pas trop quoi dire"

Un Grand Prix à oublier pour Johann Zarco. Pendant que Pecco Bagnaia s'imposait et que Jack Miller et Jorge Martín s'invitaient dans le top 10 avec une machine identique, le Français n'a franchi la ligne d'arrivée du GP d'Aragón qu'à la 17e place, sans problème apparent sur sa Ducati. Zarco était dixième sur la grille, 13e après le premier tour, et il a lentement continué à perdre des places, sans autre explication qu'un manque de confiance.

Le pilote du team Pramac a été le seul à opter pour un pneu medium à l'avant, tous les autres ayant préféré le dur, mais il n'était pas en confiance avec ce dernier et ne pense pas que ce choix l'ait véritablement ralenti. Zarco ne pense pas non plus avoir été troublé par l'arm-pump pour lequel il pourrait être bientôt opéré.

Cette contre-performance fait suite à une chute au GP d'Autriche et à une modeste 11e place au GP de Grande-Bretagne. Désormais distancé dans la course au titre et malgré une mauvaise opération face à Pecco Bagnaia, vainqueur de sa première course ce dimanche, et à Joan Mir, qui l'a accompagné sur le podium, l'Avignonnais se fixe pour objectif de remonter dans le top 3 du championnat.

Comment s'est déroulée ta course ?

Très dur aujourd'hui, très déçu. Je ne sais pas trop quoi dire. Je n'ai eu aucun problème avec le bras, peut-être parce que la piste tourne à gauche, ça aide. Mais il me manque de la confiance. Je travaille sur la sensation, nous avons retrouvé quelque chose samedi, mais en course ce n'était vraiment pas assez. Il y a des endroits où je me sentais bien mais des virages où je perdais trop de temps.

Il faut que je prenne cette course [...] et que je me tourne vers la suivante avec l'esprit libre, pour retrouver les bonnes positions. Je n'ai pas grand-chose à dire aujourd'hui. Je suis clairement déçu, mais pas détruit, car ce n'est pas la fin du monde. J'estime ne pas être trop loin, c'est vraiment une petite énergie qui n'était pas là pour aujourd'hui. Il faut juste que je l'accepte, c'est mieux pour moi de finir la course même si j'étais… J'ai fait de mon mieux, mais clairement c'est le même résultat qu'une chute, car c'est zéro point. Au moins, j'ai atteint l'arrivée, et je prends toutes ces informations pour faire mieux à Misano et retrouver le rythme.

Quel était le problème, et pourquoi avoir choisi le medium à l'avant ?

En ce qui concerne le pneu, le pneu avant n'est pas [un choix] à cause du bras, c'est vraiment… Je n'avais pas une sensation fantastique sur le dur, et ce pneu medium, d'habitude je le sens bien. Je m'attendais à avoir moins de température aujourd'hui. Ce que nous avions prévu aurait pu bien fonctionner, mais il faisait vraiment super chaud en course. Je ne peux pas dire qu'avec le dur, j'aurais été bien meilleur. J'ai choisi le medium parce que quand j'ai testé le dur, je n'avais pas une super sensation avec, et je voulais jouer la sécurité. Je n'ai pas senti de grande limite sur l'avant, mais quelque chose bloque aujourd'hui, et quand quelque chose bloque, on souffre pendant toute la course, sans avoir moyen de jouer quelque chose.

Dure journée au championnat, comment vois-tu ça avant les cinq dernières courses ?

J'ai de la chance d'avoir fait un bon début de saison, car quand je regarde le championnat, c'est sûr que Pecco et Mir – Pecco a fait l'opération parfaite, une victoire fantastique, et Mir aussi un résultat solide. Je suis le perdant du jour, mais s'ils l'ont fait je peux le faire aussi. Simplement, ce n'est pas mon moment, et mon moment doit revenir. Le podium final est l'objectif, et je vais pousser pour ça.

Dans quel état psychique et physique sors-tu de ce week-ends ? Qu'attends-tu de ce championnat globalement ?

Le but, c'est de signer le podium final, parce que c'est un superbe objectif. Mir et Bagnaia ont fait une belle opération. Rien n'est joué : s'ils l'ont fait, je peux le faire aussi. Je suis déçu de finir la course comme ça. Après, c'est mieux qu'une chute, parce que j'ai vraiment fait du mieux possible, mais il a manqué quelque chose. Il manque encore peut-être de la confiance. Le bras ne m'a pas fait mal sur cette course. C'est déjà intéressant, sans doute parce que ça tourne beaucoup à gauche. Ça fait partie du haut niveau. C'est comme ça. Déçu mais pas détruit complètement, donc ça va.

C'est un petit peu partout, un peu beaucoup à la fin. C'est ça qui met les boules, parce que je viens pour bien faire et je repars avec zéro. Johann Zarco

Tu disais que tu manquais d'énergie, c'est parce que tu devais te battre avec la moto et que ça t'épuisait ?

Non, le manque d'énergie, c'est cette agressivité qui fait rouler vite, on dirait qu'elle n'y était pas aujourd'hui, alors que j'ai essayé de faire au mieux possible. Mais la moto, je n'arrivais pas à la mener où je voulais et donc il te manque un dixième par-ci par-là, au bout du tour ça fait la seconde, au bout de 23 tours ça fait 26 secondes. C'est là où pas grand-chose devient beaucoup, où ce qui semble beaucoup, finalement, ce n'est pas énorme. C'est pour ça qu'il n'y a pas mort d'homme, c'est peut-être en touchant le fond que je vais pouvoir mieux rebondir.

Ton choix de pneu avant explique-il en partie ta contre-performance ?

Non, pas totalement. Je n'avais pas le feeling sur le pneu hard, je n'avais pas bien aimé. C'est pour ça que j'ai préféré aller sur un pneu que je connaissais bien. Et franchement, on annonçait dimanche un peu moins chaud, donc on s'est dit "Tiens, ça va bien tomber". Mais au moment où on était sur la grille, je n'allais pas changer de décision à ce moment-là, vu que je n'avais pas eu un bon feeling avec les pneus. Mais il a fait très chaud en course. Après, à mon propre feeling, pour moi, je n'ai pas trop souffert du pneu. Ça ne m'a peut-être pas aidé, mais le choix, c'était vraiment parce que je ne l'avais pas bien senti pendant les essais.

Pas de problème particulier pour expliquer cette course ?

Non, non non. C'est un petit peu partout, un peu beaucoup à la fin. C'est ça qui met les boules, parce que je viens pour bien faire et je repars avec zéro.