Zarco : "Viñales n'a pas conscience de sa chance"

C'est officiel depuis ce matin, Maverick Viñales ne sera plus un pilote Yamaha en 2022, l'Espagnol ayant décidé de quitter la marque un an avant la date prévue. Il est rare de voir un pilote rompre volontairement son contrat, d'autant plus dans une équipe d'usine, le précédent exemple étant Johann Zarco, qui a quitté le team KTM factory au cours de sa première saison pour le constructeur en 2019, la greffe n'ayant pas pris.

Le natif de Cannes rappelle néanmoins que les situations étaient bien différentes, n'ayant décroché qu'un seul top 10 avec la KTM tandis que Viñales a remporté huit courses depuis son arrivée chez Yamaha en 2017, dont une cette année, alors que Zarco court encore après son premier succès en MotoGP.

"C'est difficile de dire [si Viñales a raison de partir]", a confié le Français dimanche, avant l'officialisation du départ du pilote espagnol. "Mais quand j'ai quitté KTM, je ne faisais pas des podiums et des pole positions. Donc clairement, il ne se rend pas assez compte de sa chance."

Immédiatement conscient que sa déclaration pourrait créer la polémique, Zarco s'est amusé du retentissement qu'elle aurait dans les médias : "Faites-vous plaisir, bandes de salauds !" a-t-il lâché aux journalistes dans un éclat de rire.

La décision de Viñales ne changera rien pour Rossi

Johann Zarco est le seul pilote à avoir formulé une opinion sur la situation de Maverick Viñales. Au cours de la conférence de presse réunissant les trois premiers à Assen, Fabio Quartararo et Joan Mir n'ont pas été interrogés sur le sujet mais un certain malaise était perceptible quand le #12 exprimait le mal-être qui est le sien chez Yamaha et laissait infuser que la fin de l'aventure approchait.

La décision prise par Viñales oblige le constructeur d'Iwata à revoir ses plans pour la saison prochaine. Seulement deux de ses quatre machines ont officiellement trouvé preneur pour 2022, une dans l'équipe officielle pour Fabio Quartararo et une autre pour Franco Morbidelli dans le team Petronas, même si une promotion du vice-Champion du monde en titre n'est pas à exclure.

Valentino Rossi doit encore annoncer de quoi son avenir sera fait mais il assure que la décision de Viñales ne le poussera pas à prolonger l'aventure avec Yamaha, à qui il est encore directement lié : "Sincèrement, pour moi, ça ne modifiera pas ma décision, parce qu'elle sera corrélée aux résultats", a rappelé le pilote italien. "Ce qu'il se passe dans les autres équipes ou avec les autres Yamaha ne fait pas une grosse différence."