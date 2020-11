Après une "très bonne journée", Zarco vise la première ligne

Johann Zarco a été bien placé dans chacune des deux séances ce vendredi au Grand Prix d'Europe, avec le sixième temps dans la matinée et le cinquième dans l'après-midi. Le pilote du team Avintia est encouragé par ses performances et, comme lors du premier week-end sur le circuit de Valence, il ne cache pas son ambition pour la course.

"Je pense au podium parce que le rythme était bon en course [dimanche dernier]", souligne Zarco. "Il ne manque pas grand-chose pour que ce soit très bon. J'ai perdu trop de temps dans les dix derniers tours à la dernière course. J'espère que je vais trouver ces meilleures sensations sur la machine. Je peux être performant. Si je trouve le rythme, je peux avoir une bonne course. C'est vraiment l'objectif."

Pour atteindre ce podium, Zarco aura besoin d'un bon résultat en qualifications et après sa deuxième ligne la semaine dernière, il espère faire mieux ce week-end. "Il faut à tout prix aller en Q2 si je veux de bonnes qualifications. Je suis parti quatrième à la dernière course et c'était bien. Si je peux rester sur ces deux premières lignes, ce sera bien. Je vais pousser pour progresser sur la Ducati et être en première ligne. C'est la meilleure chose à espérer pour le moment. On verra demain. Après cette journée, je pense que c'est possible."

Johann Zarco a immédiatement été dans le rythme ce vendredi, en restant dans la dynamique du premier week-end sur le circuit Ricardo Tormo. Le Français estime que des progrès sont possibles dans le time attack avec un pneu tendre, mais il se montre plus prudent sur son rythme de course.

"Comme en Aragón, avoir les sensations de la course et débuter immédiatement avec de bons chronos a vraiment aidé à faire un bon travail et à être performant, donc je suis plutôt content d'avoir eu ça dans la matinée", explique Zarco. "Ensuite, on a pu essayer des réglages, des modifications sur la moto, un peu comme en Aragón, pour voir si on peut faire les mêmes progrès. Toutes ces informations ont été claires. On peut être rapide, faire un peu mieux, faire un peu moins bien aussi, mais quand tu es rapide, tu sais vite ce dont tu as besoin, et si tu vas dans la bonne direction. Je suis content de ça."

"Dans l'après-midi, quand j'ai essayé de faire ce time attack avec le tendre à l'arrière, je n'ai pas fait de gros progrès. C'est mon seul point faible aujourd'hui, je n'ai pas fait de gros progrès avec le tendre à l'arrière, donc c'est le signe que nous devons progresser dans certains domaines, parce qu'il n'y a pas eu de grosse différence entre le medium neuf et le tendre neuf. Ensuite, concernant le rythme, c'est encore trop tôt pour le dire. Ce qui est bien, c'est d'avoir les performances. On est beaucoup plus rapide que la semaine dernière, parce qu'il n'y a pas de flaques sur la piste, et je suis parmi les premiers. C'est plutôt bon. Une très bonne journée."

La Ducati est très sensible au niveau d'adhérence et lorsque le MotoGP enchaîne deux courses sur le même circuit, la gomme présente sur la piste permet souvent aux pilotes de la marque de faire un bond en avant. Zarco a constaté ces progrès ce vendredi, dans des proportions qui ont dépassé ses attentes.

"Je pense que [le grip supplémentaire] peut aussi aider les autres, mais pour nous, dans les cinq premiers tours de la journée, c'était une grosse différence de se sentir bien sur la moto, et cela nous a aidés. Cette semaine, je me demandais comment nous pouvions rouler en 1'31, après une bonne course en 1'32, mais une seconde de plus, c'était un gros progrès, et nous l'avons trouvée dès les cinq premiers tours, grâce à la piste. Maintenant, nous travaillons pour être en 1'30."