Johann Zarco a été opéré avec succès

Touché au poignet dans la terrible chute survenue dimanche dernier au Grand Prix d'Autriche, Johann Zarco a été opéré ce mercredi avec succès. Le pilote français a lui-même annoncé que l'intervention pratiquée au niveau du scaphoïde s'était bien déroulée. L'opération a été réalisée en Italie, à Modène, par le le Professeur Giuseppe Porcellini.

Zarco va désormais prendre la direction du Red Bull Ring, où doit se dérouler ce week-end le Grand Prix de Styrie. Un jeudi particulièrement chargé y attend le pilote Avintia, qui va devoir s'expliquer devant les commissaires – à l'instar d'autres pilotes eux aussi convoqués – puis passer des tests médicaux pour savoir si les médecins du MotoGP l'autorisent à reprendre le guidon.

Impliqué dans l'accident qui s'est miraculeusement terminé sans conséquences graves, Franco Morbidelli sera lui aussi entendu par les commissaires, qui souhaitent faire la lumière en disposant de tous les éléments avant de statuer définitivement sur cet incident qui a provoqué l'effroi dans tout le paddock autrichien. Physiquement, le pilote italien s'en est sorti sans blessure nécessitant une intervention, mais avec un corps toutefois meurtri et portant les stigmates de la chute.

"Après la course, je suis rentré en Italie pour me reposer à la maison", explique-t-il. "Je me suis reposé ces derniers jours et je me suis assuré d'être le mieux préparé possible pour ce week-end. Je suis soulagé d'aller bien et de ne pas avoir eu de blessure grave. Le côté droit de mon corps est encore endolori, mais ça va mieux que ce à quoi je m'attendais après cette chute."

"Je suis vraiment impatient de débuter le week-end et de courir à nouveau. Je veux voir comment je me sens sur la moto vendredi, mais je suis confiant quant au fait d'être prêt. Je sais que nous pourrions vivre un nouveau week-end difficile et nous devons marquer autant de points que possible. Mon équipe a travaillé très dur pour me donner la meilleure moto possible et j'espère courir ce week-end et décrocher un excellent résultats pour eux."