Partir de la pole a aidé Zarco à aller chercher le podium

Pour son troisième Grand Prix avec Ducati, à Brno, Johann Zarco a clairement franchi un cap. Auteur de chronos prometteurs en essais libres, puis récompensé par la pole position samedi, il a pu faire aujourd'hui son retour sur le podium, pour la première fois depuis le Grand Prix de Malaisie 2018, l'un de ses derniers avec Yamaha.

"Hier, la pole était déjà une belle surprise", admet le Français à Sky Italia. Et pourtant une seconde surprise l'attendait aujourd'hui, avec ce premier podium au guidon de la Desmosedici. Un résultat loin d'être évident, surtout si l'on en juge par les performances des autres Ducati, mais le Français a déroulé une stratégie implacable, aidé d'abord par sa position de départ.

"Je m'attendais à être plus fort au début de la course, à être premier ou deuxième", explique-t-il toutefois au site officiel du MotoGP. "Quand j'ai vu Morbidelli s'échapper, je pensais pouvoir le suivre parce que j'avais de bonnes sensations sur la moto dans les premiers tours des pneus neufs. Mais j'ai manqué mon départ et perdre ces places au départ m'a placé dans une position critique. Même si je sentais que je pouvais être rapide ça n'était pas suffisant pour passer les autres et après quatre ou cinq tours, le top 3 s'échappait déjà."

Momentanément descendu à la cinquième place, Zarco était encore très proche du podium lorsqu'un contact avec Pol Espargaró, qu'il attaquait dans le virage 1, l'a à la fois libéré d'un adversaire à la mi-course et placé sous le coup d'une sanction.

Qu'à cela ne tienne, en dépit de la pénalité long-lap qui lui a sans doute coûté environ 2"5 dans le 14e tour, et malgré des pneus usés qui l'obligeaient à batailler, son rythme supérieur à celui de Fabio Quartararo, qu'il venait de dépasser, lui a permis de ne pas être inquiété pendant quelques tours. Un temps isolé à la troisième position, il a vu revenir sur lui le trio Rins-Rossi-Oliveira et il a eu chaud, sa troisième place tenant finalement pour moins de deux dixièmes à l'arrivée !

"Je suis content que les choses se soient bien passées depuis vendredi, j'ai été rapide en pneus neufs au moins sur un tour lancé, ce qui était un point faible à Jerez. J'ai pu garder ça samedi et la pole position a été géniale. Mais aujourd'hui on savait que serait dur et c'est la raison pour laquelle je voulais être rapide au début", souligne-t-il. "Même si j'ai manqué mon départ, je pense que c'était utile de partir de la pole. Rester dans ce groupe aide à s'échapper et à sauver quoi qu'il arrive une bonne position. Et puis mener moins de bagarres dans le groupe aide à gérer les pneus. Les choses se sont bien emboîtées."

Aurait-il pu espérer un résultat encore meilleur s'il avait utilisé le même pneu que le vainqueur aujourd'hui ? Pas de son point de vue, car cela lui aurait coûté trop de temps au départ, sans qu'il ait assez de ressource sur la durée pour remonter. "J'avais besoin du pneu tendre aujourd'hui. Brad a gagné avec le pneu medium et si je l'avais pris je pense que je n'aurais pas pu tenir le rythme en début de course. Si mon style soft a aidé aujourd'hui, alors il faut le prendre comme ça, mais quand il sera nécessaire de pousser plus fort, il faudra aussi que je sache le faire", observe-t-il.

Si Johann Zarco se montre un élève appliqué depuis qu'il pilote la Ducati, les résultats qui ont récompensé ce week-end son travail l'ont visiblement libéré et c'est tout sourire qu'il a accueilli ces premiers succès, un an après le divorce avec KTM qui s'était joué en ce même mois d'août.

"J'ai fait le vide dans ma tête pendant l'hiver et là j'avais une grosse envie de bien faire et j'étais concentré pour bien piloter cette moto", assure-t-il. "Vu le temps qui était arrivé en qualifs, je savais que mon rythme allait être plus bas mais c'était compliqué pour tout le monde, alors j'ai poussé pour ça, en sachant que si c'était difficile pour moi ça allait aussi l'être pour les autres. Partir devant aide, parce que pendant la première moitié de la course on crée déjà un bel écart sur les autres."

Disputer l’intégralité de la course dans le groupe de tête lui a-t-il apporté de nouveaux enseignements précieux ? "J'ai appris qu'il faut que j'améliore mes départs, car ce sera une énorme aide pour les prochaines courses ! Sur certains tours je me sentais bien et je rattrapais vraiment les autres sur les freins en entrée de virage et je me sentais à l'aise en sortie, mais sur d'autres tours je faisais des erreurs", observe-t-il. "Alors je ne peux pas dire que j'ai appris des choses, mais j'ai confirmé ce que je dois faire à la perfection sur la moto pour être encore plus fort et contrôler encore plus la course."

"Quoi qu'il en soit, ça a été une bonne journée si on pense que j'ai eu le long-lap et que j'ai quand même sauvé le podium", retient Johann Zarco. Et on ne pourra pas le contredire !

