Zarco "pas chanceux" que les conditions aient évolué

La pluie tombée dans les trois premières séances du Grand Prix d'Émilie-Romagne a permis à Johann Zarco de renouer avec des premières places auxquelles il a rarement pu prétendre depuis la pause estivale. Leader en EL1 et en EL3, deuxième en EL2, le pilote Pramac était particulièrement performant sur une piste totalement humide et semblait en route vers un bon résultat en qualifications, avant de perdre le fil à cause de l'évolution des conditions.

En EL4 puis en Q2, un roulage en pneus slicks s'imposait même si le circuit n'était pas intégralement sec. Zarco a eu du mal à s'adapter à cette situation et n'a pris que la dixième place des qualifications, séance qu'il a conclue sur une chute. "Pas chanceux aujourd'hui !" résume le Français, sans cacher les limites qui ont été les siennes ce samedi : "Quand les conditions sèches sont arrivées, ce n'était pas totalement sec et j'ai eu beaucoup de mal."

"J'ai été très impressionné par ce que Pecco [Bagnaia] a fait à la fin des EL4. Pour moi, la piste était trop humide dans le dernier secteur pour avoir confiance en slicks. C'est pour ça que je ne voulais pas faire trop de tours et être surpris, parce que d'autres pilotes sont tombés. Je ne voulais pas prendre trop de risques. J'attendais que les conditions s'améliorent et c'était bien de voir les pilotes en Q1."

Conscient de ces difficultés sur cette piste encore grasse, Zarco a en effet préféré attendre pour entamer son roulage en Q2, avec l'espoir qu'une trajectoire plus sèche se dessinerait et l'aiderait à prendre ses marques plus aisément. Il estime que sa chute l'a privé d'une amélioration en fin de séance, pour peut-être accrocher une place en troisième ligne.

"Durant la Q2, mon pneu a mis un peu de temps à être prêt mais je voulais que la piste soit au meilleur niveau possible. C'est pour ça que j'ai attendu cinq minutes dans le garage. Je ne pense pas que c'était une mauvaise stratégie. J'avais besoin que la piste soit aussi sèche que possible dans le dernier secteur, parce que je perdais trop de temps sur les flaques. J'ai pu trouver la confiance en deux ou trois tours. Ensuite, j'ai fait une petite erreur donc j'ai ralenti dans mon avant-dernier tour."

"Dans le dernier, j'avais la chance d'avoir Bagnaia devant moi. J'ai essayé de le suivre et j'améliorais vraiment mes chronos, mais j'ai fait l'erreur à la sortie du virage 13. Je suis peut-être passé sur de l'eau, j'ai touché le vibreur avec trop d'angle et je suis tombé. C'est dommage d'être dixième. J'aurais peut-être pu être une ligne plus haut. Le top 3 a été assez rapide donc pas de gros problème au final."

"J'ai mis un peu trop de temps à avoir les sensations, parce que les conditions de piste étaient difficiles", a ajouté Zarco. "Je le redis, les chronos du top 3 sont très impressionnants parce que peu de pilotes faisaient ça la dernière fois [au GP de Saint-Marin], même moi. En fin de course, je ne pouvais pas être plus rapide que 1'33, et ils l'ont fait avec quelques flaques. Il fallait rester sur la trajectoire et si on faisait une petite erreur, on la payait cash."

C'est exactement ce qui est arrivé à Zarco, qui ne souffre pas de grosse douleur même s'il resté sous sa Ducati dans sa chute : "Je n'ai pas vraiment réussi à m'en dégager. Je savais qu'il y avait le dégagement, pas trop de cailloux, donc ça devait aller. La hanche n'a même pas de bleu mais le muscle a pris un peu comme une béquille. Mais ça va. C'est juste une douleur musculaire. Pas de gros bobo."

Zarco veut s'inspirer de Bagnaia pour la course

Ce dimanche, Johann Zarco pourra compter sur une Ducati particulièrement performante à Misano, dans la foulée du triplé de la marque en qualifications, emmené par un Pecco Bagnaia en pole pour la quatrième fois consécutive et très impressionnant sur le circuit italien.

"On a de bonnes références des tests de l'autre fois. Ça marchait bien pour Bagnaia. Il faut se dire qu'il faut réussir à être aussi fort que lui, en tout cas pour l'appréhension de la piste, parce qu'on sent qu'il est spécialiste de spécialiste ici. C'est vraiment beau à voir."

"On verra dans le warm-up demain", a-t-il précisé. "Il pourrait faire très froid. On va essayer de gérer le pneu pour trouver la confiance."

Cette confiance semblait de retour sous la pluie mais Zarco ne pense pas pas être encore en mesure d'affirmer que la mauvaise passe qu'il a traversé depuis le mois d'août est derrière lui : "C'est une question à laquelle je ne pourrai répondre que plus tard, quand je serai revenu au top niveau sur le sec. Austin a été un week-end intéressant, malheureusement la course n'a pas payé."

"Je pense qu'il ne faut pas trop se poser de questions. Il faut continuer de bosser et se régaler sur la moto. Mais comme je l'ai dit, les conditions étaient sèches mais pas tout à fait. Beaucoup de monde a chuté et je ne voulais pas ça. Malheureusement, j'ai chuté aussi. On verra le rythme que je pourrai avoir demain si je gère assez bien la moto."