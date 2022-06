Johann Zarco prêt à régler ses comptes avec le Sachsenring

Le nom de Johann Zarco tient une place de choix dans les tablettes du Grand Prix d'Allemagne, occupant les rares lignes laissées libres par Marc Márquez. C'et bien simple, le Français détient le seul record ayant échappé au maître des lieux, en l'occurrence celui de la meilleure vitesse de pointe qu'il a établi l'an dernier en qualifications. Et depuis 2010, que l'on parle de Moto2 ou de MotoGP, il est tout bonnement le seul à avoir privé le #93 d'une pole position sur place, justement celle de 2021.

Aujourd'hui absent car une nouvelle fois convalescent, Márquez va cette fois se trouver un successeur au palmarès de l'épreuve qui lui a le mieux réussi jusqu'à présent. "C'est une piste spéciale. C'est positif pour nous de ne pas avoir Marc ce week-end, clairement, ça fait une place de plus sur le podium à aller chercher, et puis [la possibilité de] peut-être écrire l'Histoire en signant la victoire après lui !" souligne Johann Zarco dans un sourire à la veille des premiers essais de cette édition 2022.

Mais le Français a surtout un compte à régler avec ce Grand Prix en Saxe, car bien que parti de la meilleure place il y a un an, il n'avait pas été en mesure d'atteindre son objectif en course et avait même rétrogradé jusqu'à la huitième place au fil des tours, la faute à des réglages qu'il regrette encore.

"J'ai un bon souvenir de l'année dernière, avec la pole position. La course avait été intéressante, mais je n'avais pas fait une très bonne course ; il nous avait en quelque sorte manqué quelque chose et c'était dommage. J'ai le sentiment de vouloir me rattraper de cette sorte d'erreur de l'année dernière ; c'était une stratégie qu'on avait établie avec l'équipe et qui n'avait pas très bien fonctionné", se souvient-il.

"Je connais ma moto de plus en plus désormais", souligne à présent le pilote Pramac. "On a pu le voir à Barcelone, où j'ai essayé différentes choses. Je suis plutôt rapide avec différents réglages, donc ça veut dire que je suis de plus en plus à l'aise avec la moto. J'espère vraiment qu'ici on va travailler encore mieux."

Un podium à Barcelone qui donne envie de plus

De retour sur le podium au Grand Prix de Catalogne, Johann Zarco est pourtant quelque peu resté sur sa faim lors de cette course, pour laquelle il avait opté pour le pneu arrière dur dans des conditions qui ont grandement complexifié ce choix. Dans une interview pour l'édition italienne de Motorsport.com, Piero Taramasso a admis : "Le pneu dur, qui est malgré tout monté sur le podium avec Zarco, n'a pas réussi à offrir le grip supplémentaire attendu dans les cinq ou six derniers tours. Beaucoup ont même souffert, comme Morbidelli, Miller ou Pol Espargaró. Le niveau de grip était tellement bas que le pneu patinait énormément et il s'est usé plus vite que les autres spécifications."

Le Français, lui, n'a pas rapporté de patinage mais une tendance trop forte aux glissades qui ont accéléré l'usure de son pneu : "J'espérais vraiment avoir un avantage à la mi-course, et même dans les cinq derniers tours. On a pu voir qu'en suivant simplement le rythme des premiers, j'en ai trop demandé à ce pneu arrière. Étant donné qu'il manquait beaucoup de grip sur le côté, je devais beaucoup glisser − pas trop patiner, mais beaucoup glisser pour suivre les autres et j'ai cramé mon pneu plus que prévu. Mais je ne pouvais pas baisser les bras et attendre."

"Une course correcte", juge Zarco, "mais je n'ai pas obtenu l'avantage qu'on aurait pu espérer." Et d'ajouter : "Le rythme était plus lent que celui de l'année dernière. On savait qu'il serait plus ou moins autour de 1'40. Pendant les essais, j'arrivais à tourner en petits 1'40, alors on pensait vraiment que ça allait fonctionner. Peut-être que les conditions en course étaient un peu différentes. Et on ne s'attendait pas non plus à ce que le medium fonctionne si bien pour les autres, donc il y a eu un changement entre le samedi et le dimanche."

Ces difficultés, toutes relatives, rencontrées dans la chaleur de Barcelone et sur un bitume offrant peu de grip sont désormais derrière lui et Johann Zarco est prêt à réattaquer sans se soucier du potentiel offert par sa Ducati. "Je n'ai pas encore parlé avec mes mécaniciens et mes techniciens pour voir et savoir si on va utiliser quelque chose du test de Barcelone", précise-t-il, "mais avec la base de la moto, le potentiel est toujours très élevé. Ce qu'on a testé [au lendemain de la course] était assez intéressant et il faut voir, mais je pense que j'aurai une moto plus similaire dans les aspects techniques à celle que j'ai utilisée pendant le week-end de course qu'à celle du test."

