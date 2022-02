Zarco encore en quête d'automatismes sur la Ducati

Les journées d'essais s'enchaînent et se ressemblent pour Johann Zarco, à chaque fois satisfait du travail effectué sur la Ducati. Au terme de l'avant-dernière journée de la pré-saison, le pilote Pramac parvient à mieux exploiter la gomme medium qui sera probablement privilégiée lorsque le championnat reviendra à Mandalika dans cinq semaines, pour le GP d'Indonésie, mais perçoit une marge de progrès en rythme de qualifications.

"Une bonne deuxième journée", résume Zarco. "Au début, la piste était clairement dans un meilleur état qu'hier et avec les températures fraiches de la matinée, j'étais surpris d'être assez rapide au début, mais les autres aussi. On a profité de cette opportunité pour prendre un pneu neuf et avoir une référence. À partir de là, j'ai fait beaucoup de tours. Je me suis bien reposé entre 13h00 et 15h00 et après, j'avais une bonne énergie dans l'après-midi."

"Je suis content du pneu medium arrière. J'ai fait de bons progrès et c'était assez important parce que ce n'est pas certain qu'on aura le tendre en course. Il donne une bonne adhérence mais c'est peut-être trop limite pour les températures élevées sur le côté droit. C'était important de progresser avec le medium à l'arrière."

"Le time attack a aussi été bon. Je suis toujours impressionné par la concurrence qui est hyper rapide. Ce n'est pas facile d'être à la limite dans chaque virage, quand on doit bien utiliser le pneu neuf, mais j'ai pu le faire. Et quand c'est payant, ça me réjouit."

La journée de dimanche sera la dernière occasion de tester la Ducati avant le Grand Prix du Qatar, première manche de la saison. Zarco ne s'attend pas à avoir un gros programme d'évaluations de pièces, ce qui lui permettra de continuer à travailler sur son pilotage. Le roulage de ce samedi a également permis de progresser sur ce front.

"On n'a pas vraiment testé de nouveautés et la moto 2022 est un package que l'on connait déjà. On continue à jouer sur les réglages pour me donner le plus de sensations. Je continue à rouler beaucoup pour trouver un feeling automatique sur la moto, ce qui sera vraiment important cette saison."

"En termes techniques, je ne sais pas ce qu'on va essayer [dimanche]", a-t-il ajouté. "Là, tout va bien. Le package 2022 est bon, il me plait. Je vais essayer d'avoir ces petits réglages. Parfois, de petites choses m'apportent beaucoup et on essaie de cerner ça au mieux. Plus je roule, plus je m'habitue à la vitesse, plus je pilote bien la Ducati. C'est ça que j'essaie de chercher en fait. Plus que de la performance pure, des automatismes pour être bon sur un tour."