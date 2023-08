Johann Zarco rapide malgré des sensations mitigées

Même s'il n'a pas plu ce vendredi à Silverstone, c'est dans un climat très britannique que se sont disputées les deux séances en MotoGP, avec des températures restées fraîches. Exploiter les pneus est devenu un défi et Johann Zarco a eu du mal à prendre ses marques dans ces conditions, même s'il a conclu les deux séances dans le top 5.

"Il fait beaucoup plus frais que l'an dernier donc c'est dur d'être très rapide", explique le pilote Pramac. "Il faut une certaine confiance, on ne sent pas trop le pneu avant. Il me faut du temps pour prendre confiance. J'ai été assez rapide dans la matinée, mais sans bonnes sensations, donc c'était positif de se dire que je me sentirais très bien si je trouvais les sensations."

La température est restée fraîche tout au long de la journée, ce qui a limité Johann Zarco, qui ne se sentait pas en mesure de rouler avec un medium à l'avant, plus difficile à faire chauffer, dans la séance de l'après-midi. Il a donc limité son roulage mais a finalement réussi à accrocher le top 10, synonyme de qualification directe pour la Q2, en prenant la cinquième place.

"Dans l'après-midi, je n'ai pas voulu prendre le medium à l'avant parce qu'il faisait encore trop frais pour moi, donc j'ai été un peu limité. Je n'ai pas pu faire beaucoup de tours avec le pneu tendre rodé de la matinée, mais je ne voulais pas faire trop de tours avec le second pneu tendre, parce qu'en fin de séance, il fallait être rapide et qu'on ne peut pas tenter un time attack avec un pneu avant qui a 20 tours."

Johann Zarco

"J'ai dû attendre et j'ai juste fait un tour. En fin de séance, on a fait de bons progrès sur la moto et ça m'a aidé à faire un 1'59"6 puis un 1'58"9 donc je suis content d'avoir eu les sensations, alors qu'on avait le temps mais pas les pneus pour vraiment travailler sur la moto et prendre les sensations. On verra comment on s'adaptera demain. Les progrès qu'on a faits dans l'après-midi aideront à comprendre ce dont on aura besoin."

La météo ne devrait pas s'arranger samedi, bien au contraire puisque le risque de pluie dépasse les 90%, tant dans la matinée que dans l'après-midi. Les conditions risquent d'être très piégeuses et Zarco pense qu'il faudra rapidement trouver ses repères pour espérer briller en course sprint.

"S'il pleut, il fera très froid donc la situation ne sera pas la même qu'en Argentine. On pourra avoir de bonnes sensations mais c'est un peu plus dur quand il fait froid. On verra si on pourra s'adapter aussi vite que possible parce que la course sprint est rapide. Je pense que celui qui s'adaptera le plus vite aura une chance de victoire demain."