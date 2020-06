Johann Zarco a repris la piste à Barcelone

Pour la troisième semaine consécutive, le Circuit de Catalunya, à proximité de Barcelone, a ouvert ses portes aux pilotes professionnels pour qu'ils puissent retrouver les sensations du pilotage, même s'ils sont limités à des motos de route. Après Álex Rins et Aleix Espargaró, c'est Johann Zarco qui est venu partager les lieux (à distance !) avec des pilotes espagnols habituellement engagés en Moto2, Moto3 ou encore en WorldSSP300.

"Je suis très content d'avoir pu venir ici", se réjouit le pilote français, interrogé par Motorsport.com dans les stands. "J'ai eu de la chance ! Merci à Dorna de m'avoir permis de venir ici parce que c'est encore un peu une aventure. J'ai été arrêté à la frontière, la police m'a demandé pourquoi il fallait que je vienne, et heureusement que j'avais un document officiel pour pouvoir passer la frontière."

Depuis le début du confinement, Johann Zarco a fait le nécessaire pour se maintenir en forme, en profitant d'abord de son jardin lorsqu'il n'était pas possible de sortir, avant de retrouver un guidon. "Je me suis beaucoup entraîné physiquement, comme tous les pilotes, pour essayer d'être aussi en forme que possible et d'être prêt. Quand il a été possible de sortir, j'ai pu faire un petit peu de motocross et surtout du supermotard près de chez moi", explique-t-il.

Il était toutefois important pour le pilote Avintia de retrouver une piste aussi rapide que celle qui accueille habituellement le Grand Prix de Catalogne, lui qui admet que ce qui lui a manqué le plus depuis la mise en suspens de la saison, c'est "l'adrénaline de la vitesse". Pour cet entraînement, il a donc pris le guidon d'une Panigale V4S, avec laquelle il a signé des chronos de 1'47 environ, soit une dizaine de secondes plus lent que les meilleurs tours du Catalunya en MotoGP.

"Je suis content, content d'aller à plus de 300 km/h ! Avec cette Panigale on peut être très rapide et c'est très important. […] Ça aide beaucoup le cerveau, pour pouvoir se reprogrammer et se préparer pour Jerez au mois de juillet", souligne-t-il en référence au coup d'envoi espéré du championnat. "Je vois que mon esprit a perdu quelques petits réflexes et il est nécessaire d'être à des vitesses élevées pour s'y réhabituer et être prêt", ajoute Zarco, qui était assisté par deux personnes dans son stand. "Ça donne de bonnes sensations. C'est une moto qui fonctionne bien, elle a de bons pneus, c'est très important."