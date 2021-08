Zarco assume sa prise de risques : "Je ne voulais pas subir"

Johann Zarco quitte l'Autriche avec son deuxième résultat blanc de la saison, une chute mettant fin à sa course alors qu'il était en train de perdre le contact avec le groupe de tête. Parti quatrième, le pilote Pramac s'est battu avec Pecco Bagnaia, Fabio Quartararo, Jorge Martín et Marc Márquez dans les premiers tours mais il s'est finalement retrouvé à l'arrière de ce groupe.

Zarco était cinquième quand il a chuté à l'avant-dernier virage, au même endroit que dans le warm-up, prenant trop de risques dans l'espoir de recoller aux pilotes devant lui. "Une triste course", a résumé celui qui restait sur une série de sept arrivées parmi les huit premiers, depuis l'abandon de Portimão. "Une chute au même endroit que dans le warm-up, donc on dirait que le virage 9 n'était pas pour moi aujourd'hui."

"Je m'attendais à me sentir beaucoup mieux en course parce que le week-end était beaucoup mieux construit que la semaine dernière et que les choses étaient encore plus sous contrôle, mais il semble que les changements de conditions pendant la course ont compliqué la situation pour moi. Le rythme n'était pas très élevé mais même comme ça, les sensations n'étaient pas bonnes sur la moto et je n'ai pas vraiment pu trouver d'aussi bonnes sensations que samedi après-midi."

Habituellement à l'aise dans des conditions mixtes similaires à celles rencontrées avant sa chute, avec des gouttes de pluie et une piste grasse, Johann Zarco n'a pas de véritable explication sur ses difficultés à rester dans la roue de son coéquipier, Jorge Martín, qui avait une seconde d'avance au moment de la chute du 18e tour. "Est-ce que c'est un peu les conditions changeantes d'avant course, les quelques gouttes rendaient la piste un peu différente ?" s'est interrogé le Provençal sur Canal +. "La moto et moi, un poil sensibles, ça rendait le sujet difficile."

"Je ne me trouvais pas trop mal, j'arrivais à attaquer, mais quand il fallait faire un petit rythme en 1"24 ça ne venait pas. Je cherchais à me relâcher davantage pour pouvoir justement enchaîner les chronos, comme j'ai pu faire pendant les essais, mais malheureusement, j'ai chuté. J'ai eu la même chute, pas avec le même pneu avant ce matin, là, c'était avec l'avant dur et pareil, ça a décroché. Frustrant, mais il y a un cap à passer pour vraiment pouvoir gagner des courses."

Zarco assume une prise de risques dans une course où il n'était pourtant pas totalement à son aise, même si cette approche l'a empêché de voir le drapeau à damier : "À un moment donné, je ne peux pas que me contenter de prendre des petits points, des fois, ce sont des gros points. Mais aujourd'hui, si je ne tentais pas d'améliorer quelque chose en course, de pouvoir trouver un autre rythme, j'aurais subi et je n'avais pas envie de subir, donc malheureusement, je chute. Heureusement, il y a eu ces changements de conditions qui ont fait un sacré loto sur le résultat final. Ça permet de rester dans le coup, on va dire, au niveau championnat."

"Je dirais que j'ai fait une erreur mais ce n'est pas vraiment le cas, c'est essayer de trouver de meilleures sensations dans une situation où ce n'était peut-être pas possible", a-t-il ajouté. "Quelques tours plus tard, quand il a commencé à pleuvoir, il aurait été possible de jouer et je suis passé à côté de ça."

Zarco était en effet déjà hors course au moment où l'averse a redoublé, des conditions qui auraient pu jouer en sa faveur, mais le regret est atténué par le fait qu'il a limité la casse sur Fabio Quartararo, qui n'a inscrit que les neuf points de la septième place, même si Pecco Bagnaia et Joan Mir sont passés devant lui au championnat : "[En pensant] purement championnat, je perds moins de points vis-à-vis de Fabio que si c'était resté sec. Donc le goût amer de 'Mince, j'avais peut-être un truc encore à jouer' est vite estompé par le non-podium de Fabio."

