Reprise dans la sérénité pour Johann Zarco à Sepang

Johann Zarco a vécu un début de week-end sans accroc à Sepang, pour sa première journée d'essais de l'année. Le pilote du team Pramac a signé le cinquième chrono du jour mais il retient surtout ses sensations sur la Ducati, dans des conditions météo pourtant délicates avec une chaleur étouffante.

"Une bonne première journée", a résumé le Français. "C'est le début. On a dû réparer deux choses et j'ai perdu un peu de temps, mais pas de stress. C'est le premier jour et on a le temps. J'ai essayé de me préparer à la chaleur mais dans le premier relais [...], il faut le vivre pour le comprendre, parce que c'est tellement fort. Mais je suis content parce que dans l'après-midi, quand il faisait encore très chaud, j'ai eu de meilleures sensations et j'ai pu contrôler mon corps. C'était une bonne journée et clairement, dans l'après-midi, j'ai fait beaucoup de bons tours et un bon chrono pour rester bien placé. Je suis content de ça."

Ducati n'a pas apporté énormément de pièces totalement nouvelles, les pilotes ayant déjà pu découvrir l'essentiel des évolutions lors du précédent test à Jerez. "La chose la plus importante était la validation du nouveau carénage aujourd'hui", a précisé Zarco, rappelant que le gros du travail a été fait au mois de novembre : "Maintenant on valide les choses de Jerez. Tout ce qu'on a testé à Jerez, je sais comment ça fonctionne sur la moto mais les systèmes sont différents dont il faut tout ajuster. Parfois, il faut prendre son temps. Tout n'est pas encore parfait."

Zarco a néanmoins obtenu la confirmation que le nouveau carénage apportait le gain espéré, notamment dans les virages réclamant une forte quantité d'appui : "Je n'avais pas pu le valider à Jerez parce qu'il y avait trop de vent. Ici, sur une piste plus grande, c'était facile de dire oui. Pour Ducati, c'est bien de le confirmer."

"On n'a pas besoin d'adapter le pilotage au carénage", a-t-il ajouté. "On a juste de meilleures sensations sur la moto. Quand c'est positif comme ça, on prend plus de plaisir sur la moto."

Johann Zarco

La nouvelle mouture du V4 donne également satisfaction à Johann Zarco même s'il peine à faire des comparaisons avec l'ancienne version : "Le moteur fonctionne bien. C'est dur de dire une différence quand tu fais une pause et que tu retrouves la moto. C'est tellement fin que c'est dur à dire. Là, la [mesure de la] vitesse de pointe est un peu comme au Qatar. C'est limite par rapport à la zone où on freine. Je pense qu'il y a moyen de gratter 3 ou 4 km/h en freinant plus tard. Pour le moment, je préfère prendre la courbe, du coup j'ai 3 km/h de moins."

Avec peu de nouveautés majeures à passer en revue, Johann Zarco a pu travailler sur son pilotage de la Ducati. La saison 2020 sera sa troisième avec la machine italienne mais il est encore en quête des solutions les plus optimales pour se rapprocher de la première place.

"Je ne suis pas le genre de pilote à dire que je sais tout. J'ai toujours fait ma carrière de cette façon. Quand des pilotes Ducati gagnent, je suis encore en phase d'apprentissage, c'est pour ça que je dis que c'est bien de travailler sur mon pilotage. Je suis sûr que je peux toujours trouver certaines clés pour être à l'aise."

"La moto est hypra performante, pas tout le temps simple à gérer, et c'est là qu'il faut être bon pour toucher le bon bouton pour être à l'aise", a détaillé Zarco. "La Malaisie, c'est une piste que j'aime bien. Le plus dur, ce sont les conditions météo. Cette chaleur, elle détruit, mais le tracé, je l'aime bien. Ce qui est agréable, c'est de pouvoir vraiment utiliser sa moto. La Ducati, sur un circuit comme ça... J'aime sentir l'avantage de la moto. Rien que ça, ça permet d'être plus tranquille."