Pour Zarco, Rabat "n'a pas eu l'opportunité de bien s'adapter"

Le team Avintia aura un nouveau duo de pilotes en 2020 avec les arrivées d'Enea Bastianini, Champion du monde Moto2 2020, et de Luca Marini, placé au dernier moment dans l'équipe grâce à l'accord conclu avec VR46, la société de son demi-frère, Valentino Rossi. Le duo italien succédera à Johann Zarco, promu dans le team Pramac, et Tito Rabat qui disposait pourtant d'un contrat pour la saison prochaine mais qui doit donc quitter le MotoGP sans avoir pu convaincre.

Homme fort du Moto2 les années précédentes, Rabat a fait ses débuts à l'échelon supérieur en 2016, avec la rude Honda satellite du team Marc VDS. Après deux top 10 en course en autant de saisons, le #53 a rejoint Avintia sans parvenir à décrocher de meilleurs résultats, tout juste deux nouvelles entrées parmi les dix premières places en deux ans − avec au passage une longue interruption à la suite de sa lourde blessure à la jambe − mais plus aucune dans une saison 2021 conclue à la 22e position du championnat, tandis que Zarco a décroché un podium et pris la 13e place de la catégorie, avec une moto cependant supérieure et recevant des évolutions.

Fin connaisseur du talent de son ancien adversaire en Moto2, le Français estime que celui qui est désormais son ancien coéquipier n'a jamais véritablement pu prendre ses marques au plus haut niveau, au guidon de machines parmi les plus faibles du plateau et qui ne correspondaient peut-être pas à son pilotage. "C'est dommage qu'en MotoGP il n'ait pas vraiment eu l'opportunité de bien s'adapter", a commenté Zarco. "Il a peut-être commencé en MotoGP avec une moto qui n'était pas vraiment compétitive. [...] Je crois que ça a été compliqué pour lui."

"Après, c'est un gars super passionné et motivé, il est celui qui roule le plus à moto, de tout type, mais par rapport à son style il n'a pas pu très bien s'adapter à cette catégorie MotoGP. Parce qu'il a besoin de beaucoup rouler pour s'adapter et malheureusement avec la MotoGP on ne peut pas beaucoup rouler, alors si on n'obtient pas ça rapidement, ensuite on est en difficulté et je pense que ça a été sa situation pendant de nombreuses années."

Lorsque son départ du team Avintia a été annoncé, Tito Rabat a justement déploré de ne pas avoir eu la possibilité de profiter d'une machine d'usine dans la catégorie : "Je n'ai pas eu l’opportunité que je méritais en MotoGP, parce que je n’ai jamais été dans une équipe satellite, j’ai toujours été dans une équipe privée, avec un contrat privé", expliquait-il.

Avant d'être équipiers cette année, Zarco et Rabat ont été rivaux en Moto2 quand le Catalan, titré en 2014, est devenu le premier pilote à défendre sa couronne dans la catégorie la saison suivante. Et à l'époque, Rabat était un pilote redoutable selon Zarco : "Mes souvenirs avec Tito remontent globalement à nos années en Moto2, où il a été très fort. Il a remporté le titre, puis je me suis battu face à lui quand il a tenté de décrocher son deuxième titre mais c'est alors moi qui ai remporté mon premier titre."

Dans l'équipe Pramac, Johann Zarco sera aligné aux côtés du troisième débutant de la saison 2021, Jorge Martín, cinquième du Moto2 cette année malgré deux courses manquées en raison d'une contamination au COVID-19. Zarco prédit au Champion 2018 du Moto3 un destin opposé à celui de Rabat, avec une intégration rapide.

"Je pense qu'il va bien s'adapter. Dans la manière dont il pilote en Moto2, je vois des choses qui me font penser qu'il aura le talent pour vraiment s'adapter. Et globalement avec Pramac, ils ont beaucoup de références et je pense qu'il sera dans le groupe espagnol donc il va rapidement se sentir bien."

Avec Léna Buffa