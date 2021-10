Johann Zarco "très déçu" après avoir chuté

C'est par un abandon que s'est soldé le Grand Prix des Amériques de Johann Zarco, qui faisait pourtant preuve d'un brin d'optimisme pour cette course à Austin. Bien qu'opéré récemment du bras pour un syndrome des loges, le pilote Pramac se sentait bien et s'était qualifié à la sixième place, à seulement deux dixièmes et demi du second, son compatriote Fabio Quartararo.

Or, rien ne s'est passé comme prévu dimanche, puisque Zarco a rétrogradé au dixième rang lors du premier tour. La chute de Takaaki Nakagami lui a rapidement permis de gagner une position, mais c'est ensuite lui qui est parti à la faute dans la cinquième boucle. Forcément, les regrets sont présents.

"Je suis très déçu de cette journée", déclare Zarco dans un court message enregistré, son point presse habituel n'ayant pas eu lieu. "Je me sentais relativement bien, même lors du warm-up. J'ai raté mon départ parce que j'ai eu un peu de patinage sur la grille. Après quelques tours, j'ai pu trouver un bon rythme, mais je me suis fait surprendre et j'ai chuté au premier virage."

"Très déçu, car après l'opération mon bras répondait relativement bien. J'étais très optimiste pour la course. Clairement, elle ne s'est pas finie comme je le voulais. J'ai deux semaines pour rendre ma condition physique encore meilleure, notamment au niveau du bras, afin de finir les dernières courses aussi bien que possible et tout d'abord être performant à Misano. Nous y revenons après un mois seulement, et je pense que ce sera bien."

Jadis prétendant à la couronne 2021, Zarco est officiellement sorti de la course au titre avec ce Grand Prix. Il n'est pas entré dans le top 10 à l'arrivée une seule fois lors des cinq derniers Grands Prix et n'a marqué que neuf points dans ce laps de temps – un score identique à celui de Valentino Rossi, alors que seul Miguel Oliveira fait pire parmi les pilotes ayant disputé toutes ces courses. Le tricolore a ainsi rétrogradé au cinquième rang du classement général, doublé par Jack Miller ; il voit Brad Binder et surtout le vainqueur du jour, un Marc Márquez en grande forme, revenir sur ses talons.