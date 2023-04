Jonas Folger va remplacer Pol Espargaró chez Tech3

Alors que Pol Espargaró se remet du grave accident dont il a été victime il y a une semaine pendant les essais du Grand Prix du Portugal, l'équipe GasGas Factory Racing Tech3 a nommé son remplaçant. C'est Jonas Folger, arrivé au poste de pilote essayeur dans le groupe KTM cet hiver, qui assurera l'intérim le temps de la convalescence du pilote espagnol.

Folger connaît bien la maison Tech3 puisque c'est au sein du team dirigé par Hervé Poncharal qu'il a fait ses débuts dans la catégorie MotoGP, en 2017, obtenant alors un podium lors de son Grand Prix national, au Sachsenring. Il n'avait cependant pas disputé l'intégralité de la saison, mis sur la touche en fin de championnat par le syndrome de Gilbert. Bien qu'il ait renouvelé son contrat pour 2018, il avait finalement renoncé à quelques jours des essais de pré-saison. Aujourd'hui âgé de 29 ans, il n'a depuis été vu en Grand Prix que lors de cinq manches, en 2019, dans la catégorie Moto2. On l'a également vu en WorldSBK en 2021.

Il est précisé que Jonas Folger remplacera Pol Espargaró à partir du Grand Prix des Amériques, qui sera disputé dans deux semaines à Austin. En attendant, le stand de l'Espagnol reste vide cette semaine pour l'épreuve argentine, la deuxième du championnat.

"Avant toute chose, j'espère vraiment que Pol va bien et qu'il sera remis sur pied aussi vite que possible. Je suis sûr qu'il est entouré par les bonnes personnes", déclare Jonas Folger. "Pour ma part, j'ai hâte de courir à nouveau et de me rendre au Texas pour retrouver les membres de mon ancienne équipe ! J'espère qu'on pourra faire du bon travail. Je sais que ce sera un gros challenge pour moi, puisque les essais [sur la KTM RC16] viennent tout juste de commencer. Mais ce sera une excellente occasion de me mettre dans le rythme et d'apprendre à mieux connaître la moto. Je suis reconnaissant [pour cette opportunité] et je me tourne maintenant vers le Texas."

Jonas Folger a participé aux essais d'intersaison avec KTM

"Il est clair que Pol a besoin de temps pour se rétablir complètement. Nous pensons à lui et nous sommes tout le temps en contact. Le rôle de Jonas dans les essais et sa récente expérience en MotoGP font de lui le remplaçant idéal jusqu'à ce que [Pol] soit prêt [à revenir]", souligne Nicolas Goyon, team manager. "Nous avons de bons souvenirs d'il y a quelques années avec lui et il a participé au test de Sepang avec nous pendant la pré-saison. C'est un mec super et nous sommes ravis de le retrouver."

Pol Espargaró a été opéré à la mâchoire

Tech3 et GasGas indiquent par ailleurs que Pol Espargaro a été opéré de la mâchoire mardi à l'hôpital Dexeus de Barcelone, où il a été transféré samedi soir. Il s'agit de la première intervention qu'il subit à la suite du grave accident dont il a été victime vendredi dernier à Portimão.

Le pilote doit rester en observation pendant encore quelques jours mais "il espère pouvoir rentrer rapidement chez lui", précise son équipe, dans le but d'intensifier les soins de physiothérapie auxquels il est soumis et de pouvoir définir un calendrier pour son retour à moto.

Espargaró, qui a retrouvé le team Tech3 cet hiver, a été piégé par un pneu froid à la fin des Essais 2 du Grand Prix du Portugal, au moment où la séance reprenait après une demi-heure d'interruption causée par une panne de courant au circuit. Parti en highside dans le virage 10, il a heurté un mur de pneus, à un endroit où les pilotes ont ensuite demandé l'ajout d'un airfence avant leur retour en piste le lendemain.

La violence de l'accident a suscité l'inquiétude, mais les médecins se sont rapidement montrés rassurants, indiquant qu'Espargaró était resté conscient et qu'il bougeait bras et jambes. Hervé Poncharal a, lui, assuré que son pilote pourrait reprendre une vie normale et sa carrière une fois guéri. Il a néanmoins subi plusieurs traumatismes, notamment aux poumons et à la colonne vertébrale, et des fractures ont été identifiées à la mâchoire et au dos. Son frère Aleix témoignait jeudi de la grande chance qu'a pu avoir l'Espagnol compte tenu de l'impact subi.

Rappelons que le Grand Prix du Portugal a fait d'autres victimes dans la catégorie MotoGP, au point qu'ils sont quatre à manquer la deuxième manche, cette semaine en Argentine. Enea Bastianini s'est cassé l'omoplate en tombant pendant la course sprint et doit rester au repos, bien qu'aucune opération ne soit nécessaire.

Marc Márquez a, lui, été opéré pour une fracture du premier os métacarpien de la main droite. Responsable d'un carambolage au début de la course de dimanche, il a causé la blessure de Miguel Oliveira, dont les lésions au niveau des tendons de la hanche nécessitent là aussi du repos. Également heurté par le pilote Honda, Jorge Martín souffre du pied et de la cheville mais il est bien présent en Argentine.

Aucun des quatre pilotes absents n'est remplacé à Termas de Río Hondo. La question se pose en revanche pour la suite car le règlement pousse les équipes à fournir tous les efforts raisonnables pour nommer un remplaçant qualifié dans les dix jours suivant un forfait, ce qui concerne donc le Grand Prix des Amériques, mi-avril. GasGas avait dans un premier temps indiqué ne pas souhaiter faire courir un autre pilote pour le moment, "par respect" pour Pol Espargaró.