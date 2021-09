Lorenzo pense que l'âge va jouer contre Dovizioso

Andrea Dovizioso s'apprête à faire son retour à la compétition cette semaine, dix mois après avoir mis sa carrière MotoGP entre parenthèses. Poussé à quitter Ducati, il avait rejoint le marché trop tardivement pour pouvoir prétendre à un guidon à la hauteur de ses ambitions pour 2021 et avait opté pour une année sabbatique, afin de mieux préparer le retour qu'il espérait pour 2022.

Durant ces quelques mois, le triple vice-Champion du monde s'est dédié au motocross, mais il a aussi noué un partenariat avec Aprilia au printemps pour se lancer dans un programme de tests dont peu d'informations ont filtré depuis. Si Noale espérait franchir l'étape suivante afin de concrétiser son souhait d'aligner un top pilote, le manque d'entrain de Dovizioso et le divorce de Maverick Viñales avec Yamaha ont fait dévier les plans vers un recrutement rapide de l'Espagnol.

Dans le même temps, un guidon se libérait dans le clan Yamaha, permettant à Dovizioso de saisir l'occasion pour se placer. S'il fait son retour au guidon d'une M1 basée sur le modèle 2019, c'est avec en tête l'idée de retrouver une machine de spécification officielle l'an prochain et donc de se battre à nouveau au premier plan que l'Italien semble s'engager.

Mais ces ambitions sont-elles réalistes ? Selon Jorge Lorenzo, ancien coéquipier et surtout adversaire de l'Italien, son âge va désormais jouer contre lui dans un peloton qui se renouvèle de plus en plus et ne cesse de célébrer de nouveaux vainqueurs. Seuls cinq pilotes du plateau actuel ont 30 ans ou plus, et deux d'entre eux sont même destinés à quitter le championnat à la fin de la saison (Valentino Rossi et Danilo Petrucci). Les huit vainqueurs célébrés à ce stade de la saison ont en moyenne 25 ans, et le leader du championnat, Fabio Quartararo, a seulement 22 ans. Dovizioso, lui, fêtera ses 36 ans peu après le début de la saison 2022.

"Il semble avoir eu besoin de prendre cette année sabbatique pour profiter un peu plus de la vie et voir les choses de l'extérieur. Les circonstances l'y ont mené et peut-être que cette année sans pression lui a permis d'avoir plus d'énergie et de repartir plus fort", observe Jorge Lorenzo sur le site officiel du MotoGP. "Mais, bien entendu, l'âge est ce qu'il est. Il n'a certes pas 42 ans, mais il a déjà 36 ans [35, ndlr] et les pilotes les plus jeunes sont très, très rapides. Il est certain que, comme toujours, Dovi sera dans le coup, il obtiendra de super résultats, mais je crois que se battre pour le titre deviendra chaque année plus difficile pour lui."