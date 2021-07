Jorge Lorenzo évoque ses contacts avec Aprilia et les joies de la retraite

Retiré des courses depuis fin 2019, lorsqu'il a décidé de rompre son contrat avec Honda afin de mettre fin à une aventure douloureuse, Jorge Lorenzo a mis un moment avant de définitivement tirer un trait sur son engagement en compétition. Longtemps, il a entretenu le flou sur son avenir, gardant des contacts qui auraient pu lui permettre de retrouver un guidon et vantant ses qualités après l'une des carrières les plus riches de l'ère moderne.

Finalement, le Majorquin a pris le rôle de pilote d'essais pour Yamaha la saison dernière, mais c'était sans compter sur l'apparition du COVID-19 et son très lourd impact sur son programme de tests et les wild-cards initialement envisagées et finalement jamais concrétisées. Désormais sorti des radars des marques, le quintuple Champion du monde a levé le voile cette semaine sur les contacts qu'il a pourtant eus avec Aprilia en vue de 2021, révélant qu'il aurait bel et bien souhaité rejoindre son ancien constructeur afin de se charger de son programme d'essais. Si cette perspective avait été accueillie sans enthousiasme par Aleix Espargaró à l'époque, c'est finalement l'argent, dit-il, qui a mené la négociation dans une impasse.

"J'ai été en contact avec Rivola, avec qui je suis ami depuis l'époque où il était chez Ferrari en Formule 1", explique-t-il dans une interview pour GPOne. "On a discuté, mais dans leur première approche ils m'avaient proposé de les rejoindre comme pilote [de course], or dans ma tête j'ai toujours eu envie de voir s'il était possible de continuer en tant que pilote d'essais. Aprilia et moi nous sommes donc parlé dans cette optique, mais au final ils ne voulaient pas investir autant pour avoir un champion comme moi en tant qu'essayeur, car il faut assurément investir plus d'argent qu'avec un pilote qui n'a pas gagné autant. En fin de compte, on n'a donc pas trouvé d'accord."

"Ce chapitre est désormais clos"

Ce qui semblait devoir être sa dernière option désormais envolée, Jorge Lorenzo profite aujourd'hui de sa vie de jeune retraité, plus porté sur les stratégies d'investissements que sur la pratique de la moto. Neuf mois après son dernier test au guidon d'une MotoGP, il a retrouvé la piste de Misano ces derniers jours pour un événement promotionnel. Fini la pression et les enjeux, seul le plaisir compte à présent pour lui.

"J'ai toujours été quelqu'un de très perfectionniste, qui voulait tout le temps gagner. Tout ce que je faisais dans la vie visait à atteindre ce but. Mais maintenant, c'est un autre monde. Je viens ici pour m'amuser, faire la promotion de la marque et simplement passer une bonne journée, pas pour essayer d'être toujours plus compétitif, comme avant", a-t-il expliqué.

Admettant avoir fait "beaucoup de sacrifices" pour connaître la carrière qui a été la sienne, depuis son enfance jusqu'au moment où il a raccroché son casque, à 32 ans, Jorge Lorenzo se dit "reconnaissant à la vie pour ce qu'elle [lui] a donné" et désireux aujourd'hui d'en profiter.

"Les sports d'élite sont comme ça. Il faut y penser 24 heures sur 24, être très concentré", a-t-il ajouté, concédant qu'il se montre aujourd'hui plus souriant car il est tout simplement plus serein. "Après tant d'années, une vie entière dédiée à un sport, on s'essaye à une vie détendue, on mange ce qu'on veut, on dort autant d'heures qu'on veut… Il n'y a plus ce stress ni ces sacrifices à faire et, ensuite, il est très difficile de recommencer à faire les sacrifices et de reprendre les risques que j'ai pris pendant 30 ans de ma vie. Ce chapitre est désormais clos. Maintenant, il faut profiter de la vie car on n'en a qu'une."