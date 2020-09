Les pilotes Yamaha surpris que Lorenzo ne fasse pas d'essais

Après avoir annoncé sa retraite en MotoGP fin 2019, au terme d’une saison unique très décevante avec Honda, Jorge Lorenzo a fait son retour chez Yamaha cette année, pour en devenir le pilote d’essais. Lorenzo a testé la M1 de la saison 2019 durant les essais de Sepang au mois de février dernier. Il devait également disputer le Grand Prix de Catalogne, avant que le MotoGP ne refuse les wild-cards en raison de la pandémie de COVID-19. D’autres pilotes d’essais ont fait des tests au cours des derniers mois, à l’image de Dani Pedrosa chez KTM et Michele Pirro chez Ducati, mais cela n’a pas été le cas de Lorenzo avec Yamaha.

Un nouvel asphalte a été posé à Misano et plusieurs constructeurs ont pu découvrir les changements durant une séance d’essais privés en juin, avant le lancement de la saison, mais Yamaha était absente et l’équipe a abordé le Grand Prix de Saint-Marin sans données de la nouvelle surface. Un choix qui intrigue Fabio Quartararo, arrivé à Misano en tête du championnat : "Je ne sais pas, mais effectivement, nous ne savons pas [pourquoi Lorenzo n’a pas fait d’essais]," a expliqué le Français. "Nous savons que Jorge a de l’expérience avec la Yamaha et je ne sais pas pourquoi il ne roule pas."

"Il n’a fait que 20 tours à Sepang. Quand on sait que tous les pilotes d’essais ont roulé (à Misano) en juin et pas la Yamaha, je ne dirais pas que c’est un désavantage, mais cela aurait été bien d’avoir une idée de la moto sur le nouvel asphalte."

Valentino Rossi affiche la même incompréhension et attend des réponses de son équipe : "J’ai exactement la même question à poser à Yamaha, parce que j’étais très heureux quand j’ai appris que Jorge serait notre pilote d’essais, il est l’un des meilleurs pilotes que la M1 a connu," estime-t-il. "Je pense qu’il peut vraiment nous aider. Nous voyons aussi ce que Pedrosa a apporté à KTM en un an. Je pense qu’il les conseille bien. Yamaha doit aussi faire confiance à son programme et sincèrement, je ne sais pas."

"Parfois, les choses sont difficiles à expliquer. Il faut en discuter avec eux. Nous partons d’une page blanche avec le nouvel asphalte, nous aurons beaucoup d’éléments à comprendre, ce qui a déjà été fait en essais privés pour des équipes comme KTM et Ducati."