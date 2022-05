Jorge Lorenzo officiellement intronisé Légende du MotoGP

Annoncée dès 2020 mais retardée en raison de la pandémie survenue ensuite, l'intronisation de Jorge Lorenzo comme Légende du MotoGP a eu lieu ce samedi à Jerez, dans le cadre du Grand Prix d'Espagne. C'est au cours d'une cérémonie organisée sur le circuit Ángel Nieto que le quintuple Champion du monde a été honoré.

Après deux titres décrochés en 250 cc, Jorge Lorenzo a fait ses débuts en MotoGP en 2008 chez Yamaha et a signé 47 victoires dans la catégorie reine, pour trois couronnes mondiales obtenues en 2010, 2012 et 2015. L'Espagnol a rejoint Ducati en 2017, équipe avec laquelle il a rencontré des difficultés d'adaptation mais a tout de même signé ses trois derniers succès. Recruté par Honda en 2019, il a connu une dernière campagne délicate, minée par trop de pépins physiques qui l'ont finalement conduit à annoncer sa retraite sportive. Pilote essayeur pour Yamaha en 2020, il n'a pas vraiment eu l'occasion de tenir réellement ce rôle à cause de la saison perturbée par la pandémie, puis a cédé sa place à Cal Crutchlow l'année dernière.

La cérémonie qui s'est tenue à Jerez fait entrer Jorge Lorenzo, qui a un virage à son nom sur le circuit andalou, dans le panthéon de la discipline aux côtés de certains contemporains, tels Valentino Rossi, Dani Pedrosa et Casey Stoner.

"Après 20 années, me voici ici, avec les statistiques de ce que je suis parvenu à atteindre", a-t-il commenté. "Je peux dire que je suis arrivé au niveau de mes rivaux de 125 cc. Mais plus que ça, j'ai pu enregistrer de meilleures statistiques que tous les pilotes qui étaient dans le championnat, mis à part Rossi. À part ça, j'ai pu rencontrer des gens merveilleux, j'ai couru contre les meilleurs du monde."

Jorge Lorenzo intronisé Légende du MotoGP et entouré par les pilotes actuels

"Aujourd'hui, je reçois ce titre de Légende des mains de la Dorna, qui m'a toujours très bien traité, et ça signifie encore plus que les titres car toutes les Légendes sont des champions, mais tous les champions ne sont pas des Légendes. Je suis très chanceux d'appartenir au cercle de ces Légendes."

Jorge Lorenzo est aujourd'hui toujours impliqué en MotoGP, dans un rôle de consultant pour la télévision. Sportivement, il s'est reconverti sur quatre roues puisqu'il roule en Porsche Carrera Cup en Italie mais aussi en Porsche Supercup.

Jorge Lorenzo est la première des trois Légendes intronisées cette année par le MotoGP puisque ce sera au tour de Max Biaggi le mois prochain au Mugello, puis de Hugh Anderson lors du Grand Prix d'Australie en fin d'année.