Jorge Lorenzo a décidé de dire au revoir au MotoGP à la fin de la saison qui vient de se terminer. L'Espagnol a décidé de faire ce choix au terme d'une année difficile, marquée par de nombreuses blessures qui ont inévitablement compromis ses performances sur piste.

Immédiatement après la dernière course à Valence, comme déjà annoncé, l'Espagnol s'est envolé pour Bali pour se détendre, mais apparemment les plans ont changé au cours des derniers mois.

Invité de l'émission Sport and Talk Show au Hangar 7 de Servus TV, Jorge, a déclaré : "Au début, j'ai fait un aller simple, mais ensuite j'ai dû changer mes plans en raison de certaines obligations.

Lire aussi: Iannone se dit surpris et serein après son contrôle positif

Le pilote ibérique a ensuite parlé de son avenir : "Je suis toujours dans le paddock, c'est sûr. Bientôt, je ferai une annonce. Pendant 17 ans, j'ai fait le tour du monde dans les mêmes hôtels et je me suis toujours considéré comme une personne privilégiée. Mais faire tout cela sans pression me rendra davantage heureux de le faire."

Jorge Lorenzo analyse enfin le prochain championnat : "Marc a remporté six des sept derniers championnats même s'il n'a pas toujours eu la meilleure moto. Mais maintenant il y a beaucoup de jeunes qui viennent comme Viñales et Quartararo, même Valentino est toujours là, mais il lui manque peut-être ce dernier soupçon de vitesse que les jeunes de 22 ans ont. Alors, bien sûr, tout dépendra de ce que feront Honda et Marquez."