Jorge Lorenzo, de plus jeune pilote à quintuple champion

1 / 22 Jorge Lorenzo a passé 18 ans en Grand Prix. Plus jeune pilote à avoir couru dans le Championnat du monde, il avait 15 ans et un jour le 5 mai 2002 lorsqu'il a pris le départ de son premier Grand Prix.

2 / 22 Depuis, Lorenzo a pris 296 départs en Grand Prix, dont 203 en MotoGP. Il est devenu au Japon le plus jeune à passer le cap des 200 Grands Prix en catégorie reine, à 32 ans et 169 jours. Parmi les pilotes qu'il a affrontés au cours de sa carrière, seuls Rossi, Hayden, Capirossi, Pedrosa et Dovizioso ont fait plus.

3 / 22 Il a couru avec cinq constructeurs : Derbi (125cc), Honda (250cc et MotoGP), Aprilia (250cc), Yamaha (MotoGP) et Ducati (MotoGP). Il a gagné des courses avec quatre d'entre eux et a été titré avec deux.

4 / 22 Il lui a fallu 26 courses pour gagner avec Derbi, 24 avec Ducati (seuls Capirossi et Stoner ont fait mieux), trois avec Yamaha et une seule avec Aprilia.

5 / 22 Il s'est imposé pour la première fois au Grand Prix du Brésil 2003, en 125cc. Il a cumulé ensuite 68 victoires en Grand Prix (le sixième meilleur palmarès de l'Histoire), dont 47 en catégorie reine (le cinquième de l'Histoire).

6 / 22 Il a remporté sa première victoire en MotoGP au Grand Prix du Portugal 2008. Il avait alors 20 ans et 345 jours, ce qui fait de lui le sixième plus jeune vainqueur en catégorie reine et le troisième plus jeune à avoir gagné dans trois catégories solos en Grand Prix, après Marc Márquez et Dani Pedrosa.

7 / 22 Il a remporté au moins une victoire par saison entre 2006 et 2016, et il a visité le podium chaque année entre 2003 et 2018.

8 / 22 Il a été l'auteur du meilleur tour en course 37 fois, dont 30 fois en MotoGP. Quatorze fois, il a même signé le hat trick pole position, victoire et meilleur tour (neuf fois en MotoGP), comme par exemple lors de son premier succès en catégorie reine, au Grand Prix du Portugal 2008.

9 / 22 À 25 reprises, il a remporté une course MotoGP après en avoir mené tous les tours.

10 / 22 Il a gagné sur 17 circuits différents en catégorie reine. Le Grand Prix qu'il a le plus souvent gagné est le GP d'Italie, au Mugello (six fois en MotoGP).

11 / 22 Il détient à ce jour le record absolu sur cinq pistes du calendrier : Barcelone (depuis 2018), Misano (depuis 2018), Valence (depuis 2016), Motegi (depuis 2015) et Phillip Island (depuis 2013).

12 / 22 Jorge Lorenzo a signé 152 podiums en Grand Prix. Il est le quatrième pilote à avoir passé le cap des 150 podiums toutes catégories confondues, après Rossi, Agostini et Pedrosa. Il en compte 114 en catégorie reine, uniquement devancé par Rossi dans les tablettes.

13 / 22 Il a obtenu jusqu'à 16 podiums en une saison (2010 et 2012). Sa plus longue série l'a vu enchaîner 13 podiums consécutifs, entre les GP de Valence 2009 et de Saint-Marin 2010.

14 / 22 Lorenzo a aussi signé 69 pole positions en Grand Prix, dont 43 en MotoGP.

15 / 22 Au cours de ses 18 ans de carrière, il a remporté cinq titres de Champion du monde. Il a notamment été titré trois fois en catégorie reine, comme Wayne Rainey et Kenny Roberts.

16 / 22 Sacré pour la première fois en 2006, il est le deuxième plus jeune à avoir remporté le titre dans la catégorie intermédiaire à 19 ans et 178 jours (derrière Dani Pedrosa).

17 / 22 Il a remporté son premier titre MotoGP à 20 ans et 159 jours, ce qui en fait le septième plus jeune lauréat de la catégorie reine (le troisième depuis la création du MotoGP).

18 / 22 Il est à ce jour le seul à avoir privé Marc Márquez du titre MotoGP, en 2015. Cette année-là, il est aussi devenu le troisième pilote à remporter le titre en catégorie reine alors qu'il n'occupait pas la tête du championnat en se présentant sur la dernière course, les deux autres étant Wayne Rainey (1992) et Nicky Hayden (2006).

19 / 22 Durant huit saisons consécutives, il s'est classé dans le trio de tête du championnat MotoGP, avec deux titres, trois deuxièmes places et trois troisièmes places.

20 / 22 Il a dépassé les 300 points lors de cinq saisons. Jusqu'en 2019, il a détenu le record du plus grand nombre de points marqués en catégorie reine, avec 383 points obtenus en 2010 grâce à neuf victoires et un total de 16 podiums.

21 / 22 Au total, il a marqué 3946 points en Grand Prix, ce qui signifie que sa moyenne de résultat sur ses 18 ans de carrière est la quatrième place (13,3 points).