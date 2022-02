Jorge Martín encore à terre à cause d'un souci technique

Déjà victime d'une chute très douloureuse samedi, Jorge Martín est encore tombé dimanche, lors de la dernière journée de essais de pré-saison sur le circuit de Mandalika. Le pilote Pramac était dans un tour rapide, avec une avance de quatre dixièmes sur le chrono de référence, au moment de cette mésaventure provoquée par une anomalie technique par la suite identifiée par son équipe.

"J'aurais pu être le pilote le plus rapide ici, à Mandalika, mais ça n'a pas été le cas ! [rires]" s'est amusé Martín sur le site officiel du championnat. "C'est dommage car je me sentais super bien sur la moto, je pense qu'on a vraiment une très bonne base pour commencer, au Qatar."

"Malheureusement, je suis encore tombé au virage 15. J'ai eu beaucoup de mal dans ce virage. On a fini par trouver un petit problème sur le frein moteur, alors ça a joué une part importante dans cette chute, répétée en plus."

La chute de Jorge Martín samedi

Devant les journalistes, Martín a évoqué une "grosse chute" qui n'était "pas idéale" puisqu'elle a limité son roulage lors de ce qui était la dernière occasion de tester la Ducati 2022 avant le début de la saison, dans trois semaines à Losail. Une fois de retour en piste, le Madrilène a été stoppé par un nouveau problème technique, mettant fin à sa préparation avec un maigre total de 15 tours : "À la fin de la journée, on a voulu faire un long run, mais je n'y suis pas arrivé parce qu'on a eu des soucis avec la moto".

Malgré deux derniers journées très difficiles en Indonésie, Martín préfère voir le verre à moitié plein et retenir le bon travail effectué par le team Pramac au cours des cinq journées d'essais à Sepang puis Mandalika : "Je suis en tout cas content de la base de réglages qu'on a définie durant ces quelques jours. J'ai beaucoup travaillé avec l'équipe et on a trouvé la meilleure façon pour commencer au Qatar. Je me sens compétitif pour entamer la saison".

Avec Léna Buffa