Martín s'amuse de l'imbroglio mais s'inquiète pour la course

Durant plusieurs minutes, le monde du MotoGP s'est demandé si Jorge Martín avait réalisé un chrono stratosphérique en qualifications à Silverstone. Alors que les membres du team Pramac restaient interloqués, des images ont fini par montrer que c'est en coupant la chicane des virages 8 et 9 que le vainqueur du GP d'Autriche a pu coller près d'une seconde au reste du plateau. Le temps a naturellement été effacé et Martín s'élancera d'une quatrième place qui lui donne quand même satisfaction.

"En qualifications, j'avais besoin d'être bien positionné, Márquez était devant et je me disais que j'étais idéalement placé pour le dernier tour", déclare l'Espagnol. "Je savais immédiatement que ce n'était pas la pole. Mais la quatrième place me suffit. Le rythme est bon et on peut se battre pour le podium demain."

Pendant quelques instants, Martín était l'un des seuls à savoir qu'il n'était pas en pole et une fois de retour dans la voie des stands, il a immédiatement fait des signes pour indiquer qu'il ne devait pas rejoindre la zone réservée aux trois premiers... avant d'y être finalement convié : "C'était très amusant dans le Parc Fermé parce que dès que je suis arrivé, j'ai dit 'Ce n'est pas la pole, vous devez voir les images et me laisser rejoindre mon box'. Mais j'ai dû revenir parce que j'étais le premier pilote indépendant."

"C'était marrant avec Fabio [Quartararo] et Pecco [Bagnaia], ils ont dit 'C'était impossible que tu fasses ce chrono' ! Ce n'est pas facile dans ces conditions, mais je suis proche, un dixième derrière eux. La conversation était sympa et j'ai vraiment apprécié ce petit moment."

Martín craint d'être diminué par son bras

Ce dimanche, Jorge Martín va donc viser son troisième podium consécutif en MotoGP, une performance qu'aucun rookie n'a réussi depuis un certain Marc Márquez en 2013. Il pense qu'un tel résultat est dans ses cordes : "En EL4, en général je roule avec des pneus usés et c'était normal d'être derrière, mais j'ai montré un bon rythme. Presque tout le monde avait des pneus neufs donc je suis confiant pour demain. Je me sentais très bien en pneus neufs."

Martín craint cependant d'être limité par sa condition physique. Le pilote Pramac subit de moins en moins les effets des huit fractures provoquées par sa chute dans les essais du GP du Portugal, mais il manque de force dans certains muscles et compense en utilisant d'autres, ce qui a provoqué une tendinite sur son biceps. Ce problème avait déjà entraîné son abandon à Assen, en raison d'un bras engourdi.

"Je me sentais à 100% avant le début du week-end, mais je me sens un peu comme à Assen. Et je suis un peu inquiet parce que j'ai dû abandonner à cause de la tendinite là-bas, et que je la ressens ici. C'est sûr que c'est beaucoup mieux, mais on doit travailler pour demain parce que la course sera longue. Je me sens à 100% mais j'ai un peu de mal en arrivant sur les courses. Mais j'y travaille et j'espère que ça ne sera pas un problème demain."

La blessure de Martín a brisé son élan du début de saison puisqu'elle est survenue dans la foulée d'une première pole suivie d'un premier podium au GP de Doha. Même s'il a dû attendre le Red Bull Ring pour renouer avec les premières places, il a quand même montré des signes encourageants avant la pause estivale et espère rester dans ce rythme quel que soit le tracé.

"Je pense que [Silverstone] est beaucoup plus sympa [que Losail ou le Red Bull Ring]. On prend du plaisir parce qu'il y a plus de virages, c'est rapide, on peut mettre la puissance et atteindre une très bonne vitesse de pointe. Mais concernant la moto, j'ai pris plus de plaisir en Autriche parce que j'étais plus rapide. Mais je suis là, dans le top 4, donc je prends aussi du plaisir. Je pense que le plaisir dépend de la position."

"Au Sachsenring, je suis parti septième, je pouvais me battre pour la troisième ligne", rappelle Martín. "À Assen, j'étais aussi très rapide mais j'ai eu des problèmes en EL3. J'aurais pu entrer en Q2. Je suis rapide presque partout. Je m'habitue à la moto et je me sens assez rapide. Je pense que j'ai besoin d'expérience en course, dans les derniers tours. C'est pour ça que j'avais des pneus usés en EL4, pour comprendre l'électronique et tout le reste. Et Silverstone est une piste sur laquelle je suis rapide en général, ça a été le cas par le passé. J'espère être performant sur d'autres circuits, c'est très important pour moi et pour la suite."