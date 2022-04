Jorge Martín limité par sa vitesse en ligne droite

Jorge Martín le disait lui-même samedi, après avoir décroché la pole position et battu au passage un record qui résistait depuis 2015 : il n'était pas le favori pour la course. Dimanche, il a prouvé à ses dépens que la vitesse sur le tour lancé ne se traduisait pas nécessairement en vitesse sur le rythme, car c'est seulement à la huitième position qu'il a bouclé cette course dont il prenait le départ à l'avant de la grille.

Dès le premier virage, il avait cédé les commandes, dépassé par Jack Miller. Il a malgré tout longuement tenu le rythme de l'Australien, resté dans sa roue durant toute la première moitié de la course. À partir du neuvième tour, cependant, son rythme s'est sensiblement effrité, permettant à ses poursuivants de fondre sur lui. Un véritable calvaire commençait alors pour le pilote Pramac, passé tour à tour par Bastianini, Rins, Mir, Bagnaia, Márquez et Quartararo, jusqu'à rallier l'arrivée à 8"441 du vainqueur.

"C'est très décevant. On a fait un super week-end. Après une chute en EL3, j'ai pu progresser pour les qualifs et on était super rapides", rappelle le pilote Pramac auprès du site officiel du MotoGP. "Ça a été une course très difficile. C'était acceptable au début, je gérais les pneus, mais après on a perdu beaucoup [de performance] en ligne droite. J'ai essayé de compenser sur le reste de la piste. J'étais super fort aux virages 1 et 4, mais j'ai fini les pneus et tout ce que j'avais."

"En course, j'ai beaucoup souffert dans la ligne droite principale. Je perdais 8 ou 9 km/h par rapport à un pilote qui était sur une autre Ducati", pointe Martín, de toute évidence en difficulté si l'on en juge par le fait qu'il est le pilote Ducati ayant affiché la plus faible vitesse de pointe en course, à 6,5 km/h de la référence établie par son coéquipier, Johann Zarco. Sa pointe à 339,6 km/h ne se situe toutefois pas bien loin de celle de Jack Miller (340,6 km/), monté sur le podium dimanche. Mais l'Espagnol sent qu'il peine à appliquer la puissance au sol et qu'il va lui falloir rapidement progresser sur ce point.

"Il est clair qu'on perd beaucoup à l'accélération et aussi en vitesse de pointe. Il faut qu'on fasse des comparaisons avec les autres Ducati pour voir ce qu'ils font de différent. Tout le week-end, j'ai essayé de travailler sur quelque chose, mais c'est comme ça, c'est la moto que l'on a. Il faut qu'on se concentre sur la prochaine course et sur l'Europe", pointe-t-il. "J'ai fait de mon mieux, c'est tout ce que je peux dire. Il faut qu'on se concentre sur nos points faibles et qu'on essaye de progresser."

Avec Vincent Lalanne-Sicaud