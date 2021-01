Des essais avec la Panigale V4 R rapprochent Jorge Martín du MotoGP

Avant son coéquipier Johann Zarco et le pilote Yamaha Maverick Viñales, qui se sont greffés sur des essais WorldSBK cette semaine pour reprendre leurs marques en piste au guidon de machines de série, c'est Jorge Martín qui, la semaine dernière, a lancé la salve de roulages permettant aux pilotes MotoGP de la promotion 2021 de sortir de la pause hivernale.

Le rookie espagnol, qui rejoint cette année le team Pramac pour faire le grand saut en catégorie reine, s'est rendu sur le circuit de Carthagène au guidon dune Ducati Panigale V4 R pour une séance de décrassage de quatre jours, à laquelle participait également un autre pilote MotoGP, Iker Lecuona, au guidon d'une BMW de série. Une façon pour tous les deux de se réacclimater aux sensations de vitesse sur circuit, et pour Martín de se faire une idée du caractère d'une Ducati avant de découvrir la GP20 dans un mois et demi.

"Au moment où j'ai signé avec Ducati, je leur ai dit que j'avais besoin d'une moto pour m'entraîner. Il était important que j'aie une référence entre le Moto2 et le MotoGP, surtout en termes de puissance, et avec la Ducati V4 R j'ai la combinaison parfaite pour apprendre. Elle est très puissante mais le châssis n'est pas très rigide, c'est une moto qui transmet beaucoup d'informations et de sensations", explique Jorge Martín à Motorsport.com.

Lire aussi : Zarco veut faire oublier la référence Dovizioso chez Ducati

"Les sensations ont été très bonnes. Je l'ai abordée avec beaucoup de respect car je n'avais jamais piloté de Superbike auparavant, je ne savais pas comment ce serait. Je l'imaginais très grande et très puissante. Il a fallu que je rode la moto et j'ai alors eu le temps de m'y mettre petit à petit et de m'adapter. Une fois que j'avais un peu appris comment ça se passait, je me suis mis à faire des temps compétitifs et, franchement, ça s'est très bien passé. Pendant ces quelques jours, j'ai également pu comprendre certains systèmes que je n'avais pas en Moto2, comme l'anti-wheelie ou le traction control. Je suis très heureux et impatient de continuer à travailler."

Après l'annulation des tests de Sepang, le Champion du monde Moto3 2018 pourra prendre la piste le 6 mars pour les premiers essais de la pré-saison MotoGP à Losail, une séance réservée aux rookies et aux pilotes d'essais. Ces deux jours le prépareront au test collectif prévu du 10 au 12 mars, avant le premier Grand Prix qui doit avoir lieu sur la même piste deux semaines plus tard selon le calendrier actuel.

Aligné cette année par Pramac, il disposera, comme son coéquipier Johann Zarco, de la machine la plus récente sortie des ateliers de Borgo Panigale, au contraire des pilotes du team Esponsorama qui devront se contenter d'une GP19. "Je n'ai pas encore roulé avec, je pars complètement à l'aveugle et je n'ai aucune idée [de ce à quoi je dois m'attendre]", admet-il, privé comme tous les rookies des précieux essais du mois de novembre. "Chez Ducati, ils m'ont dit de partir en gardant l'esprit très ouvert, que la moto est très différente de celle que j'utilise actuellement [la Panigale V4 R]. Je m'attends donc à une moto rigide, une moto de course, ce à quoi je suis habitué."

"Maintenant que j'ai roulé sur cette moto, je ne suis plus aussi impressionné qu'avant en vue du moment où je vais monter sur la MotoGP. Je suis sûr que la puissance et le freinage seront énormes, mais je suis un pilote qui a besoin d'une moto rigide pour pouvoir être rapide et je crois que je me sentirai à l'aise avec la Ducati", souligne l'Espagnol, que Johann Zarco voit s'adapter facilement.

Plutôt confiant, le transfuge du clan KTM refuse d'aborder la saison à venir avec à l'esprit l'idée que de nouveaux chamboulements possibles engendrés par la crise sanitaire pourraient lui être bénéfiques. "Je ne pense pas. Ce qui est bénéfique pour un rookie, qui a besoin de temps, c'est une saison normale, avec 19 ou 20 courses, des tests pendant l'année et le fait de pouvoir rouler au maximum", pointe-t-il, certain que ses débuts seront bien plus classiques que ceux des rookies de l'an dernier. "On va voir comment ça fonctionne cette année et quand on pourra faire des essais. Pour le moment, on a perdu trois jours d'essais et c'est dommage. Je dois saisir toutes les occasions pour m'entraîner, comme je l'ai fait ces jours-ci avec ma Panigale."

Bien que peu représentatifs de ce que lui réservera la Desmosedici dans quelques semaines, ces quelques jours au guidon de la Panigale ont tout de même rapproché un peu plus encore Jorge Martín de son nouveau statut de pilote MotoGP. S'est-il fait à cette idée ? "Oui, la mentalité change", assure-t-il. "Quand on monte sur cette moto, on voit que tout va beaucoup plus vite et on comprend qu'il faut changer certaines choses dans la façon de s'entrainer, il faut que je me concentre sur d'autres détails que je n'avais pas envisagés jusqu'à présent. Quand j'étais sur la moto pendant ces quelques jours, j'y pensais. Le rêve devient réalité et la première course au Qatar n'est pas loin."

Propos recueillis par German Garcia Casanova



Related video