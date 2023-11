Martín : "Peut-être que j'aurais dû me montrer patient" avec Márquez

Il y aura cru jusqu'au dernier jour, mais Jorge Martín a finalement vu ses derniers espoirs de titre s'envoler dans une chute après un accrochage avec Marc Márquez, qu'il tentait de dépasser dans le sixième tour. S'il s'est retrouvé à la lutte avec l'octuple Champion du monde, c'est qu'il s'était déjà fait une grosse chaleur à l'entrée dans le troisième tour, en se retrouvant dangereusement aspiré dans le sillage de Pecco Bagnaia en bout de ligne droite.

"J'essayais de dépasser Pecco", explique le pilote Pramac Racing, qui voulait gagner à tout prix pour tenter de remporter le titre. "C'était un endroit très compliqué, mais je pense que c'était la meilleure option pour faire un peu bouger la course. Et puis j'ai vu que c'était compliqué, trop risqué, alors j'ai essayé de me mettre derrière lui mais j'ai été comme aspiré. Je me suis fait la chaleur de ma vie, j'ai cru que j'allais le faire sortir et ça aurait été une grosse chute. J'ai donc essayé de l'éviter."

"Ça glissait beaucoup à l'extérieur, mais j'ai essayé de revenir. Je pense que j'avais un très bon rythme, j'attaquais mais en gérant les pneus et j'ai fait de très bons tours", poursuit Martín, qui s'est ensuite retrouvé à la lutte contre Maverick Viñales, Johann Zarco et Marc Márquez. "Je n'ai pas compris exactement ce que faisait Maverick parce que je me battais pour le championnat, et lui pour la sixième place, donc ça n'avait aucun sens de me repasser, je pense", souligne-t-il au sujet de la résistance que lui a opposé le pilote Aprilia.

Il a néanmoins pu s'en débarrasser et se frotter ensuite à Márquez, remonté comme une pendule pour son dernier Grand Prix avec Honda. "Je me sentais beaucoup plus fort que les autres. Peut-être que j'aurais dû attendre un peu, me montrer patient", concède Martín. "Après avoir passé Maverick, j'ai essayé de dépasser Marc tout de suite. Je pensais avoir la position, mais il a relâché les freins et quand j'étais déjà dans le virage, j'ai eu l'impression qu'il avait refermé la trajectoire et je n'ai rien pu faire. Je suis désolé pour sa chute, car il y a eu un contact."

"Je suis désolé pour lui et désolé pour moi. Je pense que ça a été une combinaison de choses. Je crois que ça n'était pas sa faute, mais ça n'était pas la mienne non plus parce que j'étais à l'intérieur", ajoute-t-il.

Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín est allé féliciter Pecco Bagnaia dans le parc fermé.

"Après, je voulais juste rentrer, être avec mon équipe et qu'on pleure ensemble", poursuit le pilote espagnol, qui termine donc la saison deuxième du championnat, à 39 points de Pecco Bagnaia. "Maintenant, je vais oublier ça. Ça va être une très bonne expérience pour l'avenir. Je crois qu’on est une équipe beaucoup plus mûre et qu'on va se battre pour des titres."

Malgré sa peine sur le moment, Jorge Martín accepte ce résultat et souligne sans difficulté le mérite de son adversaire, alors qu'il sait que sa propre saison a été impactée par d'importantes pertes de points durant sa première moitié.

"Je veux féliciter Pecco. Il mérite vraiment ce titre, il a fait un boulot incroyable pendant toute la saison et je suis content pour Ducati aussi. En ce qui me concerne, on dirait que c'est une journée à pleurer − je l'ai fait, déjà −, une journée à oublier mais maintenant j'ai le sentiment que c'est une journée où l'on doit célébrer ce qu'on a réalisé en étant une équipe satellite. Je crois qu'on a fait quelque chose d'historique et je suis content de mes 13 victoires [quatre en Grand Prix, neuf en course sprint, ndlr], je ne sais combien de podiums ou de tours passés en tête. Je crois qu'on a fait un travail incroyable cette saison."

"Notre objectif était de figurer parmi les trois premiers, et on a fait bien plus que ça. Évidemment, quand on est si proche d'y arriver, on ne peut pas que ça nous échappe mais je crois qu'on n'a pas perdu le championnat aujourd'hui, c'est le fait d'être arrivé avec 21 points de retard qui a été un gros problème. On a été les plus forts depuis la mi-saison, alors j'espère qu'on arrivera à mieux commencer la saison prochaine."

"J'ai promis à mon équipe qu'on serait champions du monde un jour. Ça n'était pas aujourd'hui et ça ne sera peut-être pas l'année prochaine, mais je crois que je peux y arriver alors j'espère que ça va venir."