Martín seul devant : "Ne soyons pas obsédés par Bagnaia"

Jorge Martín a réduit à 18 points l'écart avec Bagnaia, seulement septième, et dit ne pas vivre le duel avec le Champion du monde en titre comme une obsession.

Depuis l'hiver, Jorge Martín était pressenti comme l’un de ceux qui pouvaient le mieux s'adapter au format Sprint du MotoGP. Mais personne ne s'attendait à ce qu'il domine les courses courtes du samedi comme il le fait maintenant depuis la pause estivale.

Aujourd'hui, en Thaïlande, le pilote Pramac Racing a en effet remporté sa cinquième victoire consécutive dans cet exercice, menant pratiquement de bout en bout à l’exception de quelques mètres à l’abord du premier virage, lors desquels il a été menacé pendant une fraction de temps par Luca Marini. Un succès important qui lui permet de réduire de 27 à 18 points l'écart avec le leader Pecco Bagnaia, qui a connu un après-midi compliqué et n'a pu décrocher mieux qu'une septième place.

A juste titre, l’Espagnol a savouré sa victoire et est apparu souriant au micro de Sky Sport Italia. "C'était une bonne journée, qui a commencé avec le record de la piste. Gagner le sprint n'a pas été facile du tout, car à la moitié de la course, j'ai commencé à avoir des problèmes d'adhérence avec l'arrière. Mais je m'y attendais déjà un peu", a déclaré Martinator.

"Pour moi, c'était difficile de savoir comment le sprint allait se passer parce que j'ai tout le temps roulé en pneus usés", a ajouté Martín lors de sa rencontre avec les journalistes. "J'ai vu le rythme de Fabio [Quartararo], [Marco] Bezzecchi et même Pecco, qui étaient rapides en pneus, donc je ne savais pas exactement où me situer. Je sentais que j'allais être performant et je l'ai été. J'attendais plus d'adhérence dans les six derniers tours. Je pense que j'en ai un peu trop fait au début mais je pense que ça va dans un sprint, on peut utiliser [les pneus]. Demain, il faudra être plus calme dans les derniers tours et essayer de garder un bon pneu pour la fin."

Un départ perfectible

Voulant trouver une petite faille, celui qui affiche un rythme endiablé depuis de nombreuses épreuves estime que son départ depuis la pole n'a pas été parfait cette fois-ci. Devancé quelques instants par Marini, il a tout de même bien réagi, reprenant les commandes au freinage, et s’évitant finalement une lutte inutilement chronophage et risquée pour la tête de la course.

"Heureusement, Luca est resté calme dans le premier virage. S'il avait essayé de rester devant, nous aurions pu risquer une chute, mais j'ai été agressif parce que je voulais cette position. Je sais que les deux premiers tours peuvent faire la différence, il était donc important d'être premier. Sinon, il aurait été beaucoup plus difficile de gagner aujourd'hui", estime le vainqueur.

Lire aussi : MotoGP Sprint - Jorge Martín gagne et fait la très belle opération

Des doutes sur les pneus pour la course longue

Lorsqu'il lui est demandé si le pneu medium utilisé à l'arrière aujourd'hui pouvait également être une solution pour la course de demain, le Madrilène n'a pas semblé très convaincu, car la baisse de régime sur la distance lui a semblé assez importante. Le pilote Pramac est désormais vacciné sur les questions d’usure de gomme en fin de course après l’épisode du GP de Phillip Island !

"On utilise toujours un peu le sprint pour comprendre la gestion des pneus pour la course longue", analyse-t-il. "Je l'ai un peu économisé en début de course, mais je suis arrivé vraiment à la limite à la fin. Le problème est qu'avec cette carcasse dure, l'arrière commence à pousser dans la ligne droite et vous avez du mal à garder la moto droite. Nous verrons demain si nous pouvons gérer la puissance un peu mieux, mais je pense qu'il sera difficile de rouler avec le medium."

Martín veut en tout vas éviter toute prise de risques inutile : "Quand on essaie d'attaquer dès le début, on use beaucoup les pneus, donc c'est sûr que je serai calme dans les premiers tours. Mais ils devront tous rester calme, donc ma zone de calme sera peut-être plus rapide que la leur ! J'espère qu'en étant relax, je pourrai creuser l'écart. Sinon, peut-être qu'il faudra que je me satisfasse de la deuxième ou de la troisième place, on ne sait pas. J'ai vu que Brad [Binder] était très rapide, je pense que Pecco va progresser et [Marco] Bezzecchi était fort donc on verra."

Interrogé au micro de DAZN sur le duel avec Bagnaia, Martín a conclu : "C'est le bon moment pour commencer à savoir combien de risques prendre. Aujourd'hui, je devais profiter de la septième place de Pecco pour récupérer des points, et je devais gagner. Mais ne soyons pas obsédés par lui."

"C'est toujours bien de reprendre des points", a-t-il ajouté. "Je suis dans la position de prendre des risques et aujourd'hui je les ai pris. J'ai dû attaquer un peu plus quand Brad était deuxième. J'aurais peut-être pu tomber, peut-être pas, mais j'ai essayé de rester en piste et d'être prudent."

Avec Vincent Lalanne-Sicaud

GP de Thaïlande MotoGP - Course sprint