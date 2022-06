Jorge Martín opéré de la main avec succès

Trois pilotes du MotoGP sont passés par l'hôpital depuis le Grand Prix de Catalogne. Álex Rins a une fracture au poignet gauche après avoir été percuté par Takaaki Nakagami, qui a passé la nuit en observation mais ne souffre d'aucune blessure. Deuxième à l'arrivée, Jorge Martín s'est de son côté immédiatement rendu en Italie pour une opération de la main droite.

Depuis plusieurs semaines, le pilote Pramac se plaignait d'un engourdissement de la main, problème qui a contribué à sa chute au Mans et avait déjà provoqué son abandon au GP des Pays-Bas il y a un an. Ducati l'a donc mis en relation avec deux spécialistes de la Clinique orthopédique Policlinico Universitario de Modène, le professeur Fabio Catani, directeur de la structure complexe orthopédique et traumatologique, et Luigi Tarallo, grand spécialiste des blessures à la main.

Afin d'être rétabli au plus vite et d'augmenter ses chances d'être au départ du GP d'Allemagne dans une dizaine de jours, Martín a ainsi décidé de faire l'impasse sur le test prévu à Barcelone ce lundi, pour se faire opérer. L'intervention s'est déroulée avec succès. "Merci au Dr Tarallo et à Ducati de m'aider à revenir à 100%", a écrit le pilote Pramac sur Twitter. "On se revoit rapidement en piste."

Martín a évoqué une "opération facile" avant le début du week-end de Barcelone, qui ne devrait pas compromettre sa participation au GP d'Allemagne. "Je vais essayer d'être au Sachsenring parce que les médecins ont dit que je pourrai y être", a expliqué le Madrilène, confiant quant au résultat de l'opération : "Il semble que le problème nerveux sera résolu, c'est pour ça qu'on le fait. Je pense que c'était possible d'éviter [l'opération] mais on a vite planifié l'opération pour gagner du temps. Je vais me rendre en Italie avec le Dr Tarallo, qui va s'en charger. C'est un médecin très proche de Ducati, en qui on a vraiment confiance. J'espère qu'il va résoudre ça."

Jorge Martín a prouvé avec sa deuxième place qu'il ne ressentait pas de gêne au Grand Prix de Catalogne, mais certains circuits lui ont posé de grandes difficultés cette saison. "Quand ça arrive, c'est engourdi, la main glisse et je ne ressens rien, donc je ne peux pas rouler." Le GP d'Italie s'était également bien déroulé, puisqu'il n'a rencontré des difficultés que dans les cinq derniers tours, mais le mal étant récurrent, il tenait à maintenir l'opération : "Ça reviendra donc c'est mieux de le faire, comme ça ça sera oublié pour le reste de ma vie."

Comme l'arm-pump, un gonflement d'un muscle de l'avant bras qui nécessite parfois une intervention pour sectionner la loge dans laquelle il se trouve, cet problème de main engourdie est inhérent au métier de pilote moto et plusieurs d'entre eux ont rencontrés des gênes de ce type au cours de leur carrière.

"C'est sur les deux [mains], le problème est le même mais je sollicite la droite, c'est pour ça qu'elle s'engourdit", a précisé Martín. "Quand je suis sur la moto, ça arrive aux deux. C'est un problème que beaucoup de monde a, mon entraîneur le sent aussi, mais il ne pilote pas une moto à 360 km/h. C'est pour ça que je suis sérieux [sur cette question]. C'est parfait dans la vie quotidienne mais pour la moto, il est nécessaire [de faire l'opération]."

"On ne sait pas précisément [comment s'est arrivé]", a-t-il reconnu, voyant cependant ses sérieuses blessures au GP du Portugal comme la source du problème : "Je pense qu'après la chute de Portimão l'an dernier, j'ai voulu être sur pied très vite et ce n'était pas la bonne façon de faire. C'était le moyen la plus rapide pour revenir mais ce n'était pas très sain et c'est aussi pour ça que j'ai ce problème."