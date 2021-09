Martín : "Pas le moment d'aider Bagnaia"

Les pilotes MotoGP sont entrés dans la phase finale du championnat, qui se terminera dans deux petits mois après les cinq courses restantes. Les calculs sont lancés, compte tenu de la nette avance prise par Fabio Quartararo ces dernières semaines, et l'on commence même à entendre parler ici et là de possibles stratégies visant à aider les poursuivants du Français.

Si Joan Mir, troisième à 57 points, n'a qu'un coéquipier sur qui compter chez Suzuki, Pecco Bagnaia, deuxième actuellement à 53 unités, pourrait avoir un avantage grâce au contingent de Ducati présent sur la grille. Trois de ses acolytes ont notamment prouvé leur capacité à se battre à l'avant et à cumuler les gros points. Johann Zarco a ainsi décroché quatre podiums durant la première partie du championnat ; Jack Miller et Jorge Martín en sont à trois respectivement, avec chacun une ou deux victoires.

Leur potentiel fait-il d'eux des soutiens de Bagnaia dès à présent afin de maximiser les points engrangés par l'Italien ? Ce n'est pas franchement l'avis du jeune Madrilène, qui estime que le vainqueur du Grand Prix d'Aragón doit d'abord réussir par lui-même à se porter à une meilleure position avant d'éventuellement recevoir son aide. "Pour moi, je pense que ça n'est pas le moment de l'aider. Et puis, je ne suis pas très fort pour aider alors je vais penser à faire ma course", a fait savoir Martín à la veille de la première course de Misano.

Jack Miller s'est pour sa part dit favorable à l'union des forces. "Dans mon esprit, c'est toujours 'la course de Jack', mais on verra son déroulement. Je pense que, sur le papier et historiquement, Pecco est probablement le meilleur pilote de la grille. S'il veut mener, je serai heureux de prendre sa roue et de bloquer autant que possible", a fait savoir l'Australien après s'être qualifié deuxième samedi. "Mais, vous savez, parler de ce genre de choses maintenant est inutile. Il faut attendre que les feux s'éteignent demain, et après voir où l'on est, comprendre la course, nos sensations, les réactions de la moto. On verra ensuite."

Pour Jorge Martín, s'il est en effet prématuré pour en parler, c'est de toute façon Miller qui serait le plus à même de donner un coup de main au #63 : "Je pense qu'ils doivent s'aider en tant qu'équipiers. Nous, au final, OK, on est Ducati mais on est une autre équipe".

"Je pense que le seul moment où je pourrai peut-être l'aider, ce sera à Valence. S'il y arrive avec une chance et que j'ai le rythme pour cela, je ferai sûrement le maximum pour aider Pecco, mais pour le moment je pense qu'il est encore loin et c'est à lui de le faire", a ajouté Martín, qui occupe pour sa part la 11e position au championnat après avoir manqué quatre courses sur blessure.

Quatre Ducati aux cinq premières places sur la grille

En neuf tentatives à ce jour, Jorge Martín a décroché trois pole positions. Depuis Silverstone, il enchaîne les qualifications dans le top 5 et partira encore d'une excellente quatrième place ce dimanche à Misano. Il contribue à la présence en force des Ducati à l'avant, puisqu'elles sont quatre aux cinq premières places, avec en chef de file Bagnaia, auteur d'une nouvelle pole record.

Est-ce à dire qu'il serait possible de penser à une stratégie de groupe ? "Le problème de la course, c'est que les pneus ne s'usent pas et qu'elle sera très rapide. On va tous devoir gérer un peu au début, mais très peu, le rythme sera rapide dès le départ", anticipe l'Espagnol, plus concentré sur son potentiel que sur tout plan de groupe. Et en ce sens, il n'est pas totalement satisfait.

"[Samedi] ça a été une journée très difficile parce qu'on a essayé énormément de pièces différentes et c'est très difficile pour un rookie de comprendre ce qui est mieux, j'ai donc eu un peu de mal. Ensuite on a choisi de revenir à ma moto standard, celle avec laquelle j'ai fait la pole position. J'ai été assez compétitif mais je suis encore loin du top", observe-t-il. "On est encore loin de Pecco et Fabio. Mais je pense que le reste du groupe n'est pas loin."

"Ceci dit, on est P4 ici après quatre bonnes courses et je pense qu'on a fait du très bon boulot. Il faut en tout cas améliorer notre rythme de course pour demain, mais on est plus proche, on a réduit l'écart, et j'espère que demain on pourra être compétitifs."

Avec German Garcia Casanova