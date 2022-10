Jorge Martín piégé après avoir roulé 1 km/h trop vite

Cliquez sur les flèches ci-dessus pour passer d'une photo à l'autre.

Jorge Martín a une nouvelle fois vu une pole position se conclure sur une déception en course à Sepang. Le Grand Prix de l'Espagnol avait débuté idéalement puisqu'il a conservé la tête au départ puis creusé un petit écart sur Pecco Bagnaia et Enea Bastianini, repoussant le duo italien à 1"2 après six tours.

Sa course s'est arrêtée dans la boucle suivante avec une chute à très haute vitesse au virage 5. Martín assure ne pas avoir pris de gros risques mais simplement abordé le virage un peu plus vite que dans les tours précédents.

"C'était bien jusqu'à la chute", a confié le pilote Pramac au site officiel du MotoGP. "J'ai pris un bon départ, j'ai essayé de creuser l'écart sur les pilotes de derrière. Pecco et Enea étaient les plus forts ce week-end donc c'était difficile de faire un gros écart. Je suis entré 1 km/h plus vite dans ce virage, il y avait une petite bosse et l'ensemble a provoqué la chute."

"J'étais peut-être un peu trop à l'intérieur mais le souci était que j'étais 1 km/h plus rapide", a précisé Martín. "Je ne prenais pas de gros risques. J'étais rapide mais pas à la limite. Il faudra faire des analyses plus approfondies mais je suis quand même content de mon week-end."

Malgré cette potentielle victoire perdue, Jorge Martín reste en effet satisfait de son week-end à Sepang, ayant une nouvelle fois signé la pole et montré un rythme prometteur : "Je retiens le positif, j'ai été le plus fort tout le week-end, très rapide, très constant. On a de bonnes sensations pour Valence et pour la saison prochaine."

L'an dernier, Martín avait pris la deuxième place malgré des maux d'estomac à Valence, et espère faire mieux cette année en s'offrant le deuxième succès de sa carrière en MotoGP : "Je vais viser la victoire. C'est l'un de mes circuits préférés. L'an dernier j'ai fait la pole position et j'ai fini deuxième donc je veux améliorer ce résultat et viser la victoire."