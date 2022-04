Martín piégé par la pluie : "Je m'en veux et je vais apprendre"

Deux courses et déjà deux abandons sur chute pour Jorge Martín cette année. Après avoir été percuté par Pecco Bagnaia à Losail, le Madrilène a fait les frais de la pluie à Mandalika, perdant brutalement le contrôle de sa Ducati au passage sur une flaque dans le premier virage. Sa course avait mal débuté puisqu'il était passé de la deuxième à la huitième position dans les deux premières boucles, et il était à la lutte avec Franco Morbidelli, qu'il avait doublé, quand il est parti à la faute.

"Je m'en veux et je vais apprendre de mon erreur", a déclaré un Martín qui se sentait pourtant de plus en plus en confiance. "Après un week-end sur le sec, ce n'est par facile de rouler sous la pluie", a-t-il précisé auprès du site officiel du championnat. "J'ai fait de mon mieux. Je poussais et je faisais mieux à chaque tour. Les sensations étaient là donc j'étais de plus en plus rapide, mais ça a fini sur cette chute. J'étais devant Morbidelli, c'est dommage. Je suis vraiment frustré parce que c'est ma faute, mais c'est la course et je me concentre sur la prochaine."

Le pilote Pramac avait beaucoup de vitesse au moment où il a perdu le contrôle de la Ducati mais il ne s'est pas fait mal : "Je vais bien, c'est juste un peu chaud sur la main parce que je suis arrivé très vite dans les graviers."

Très peu expérimenté en MotoGP sur piste humide, puisqu'il était en pleine convalescence l'an passé pendant le GP de France troublé par une averse et que la pluie n'était ensuite arrivée que pour les derniers tours au GP d'Autriche, Jorge Martín a payé son manque de connaissances dans ces conditions : "C'était ma première course sous la pluie, j'ai [juste] fait quelques séances l'an dernier. J'étais confiant mais j'ai besoin d'expérience. Je dois apprendre de mes erreurs et à l'avenir, j'espère être plus calme dans ces conditions."

C'est donc sans le moindre point au championnat que Martín se rendra en Argentine, alors qu'il est leader du BMW M Award grâce à sa pole au Qatar et à sa deuxième place samedi. Il ne veut toutefois pas voir une loi des séries dans ces abandons : "Ça ne signifie rien, parce que ça peut arriver. Une erreur de ma part [en Indonésie], l'autre ce n'était pas ma faute. C'est dommage pour les deux premières courses mais la saison est longue et j'espère me rattraper en Argentine."