Jorge Martín encore en pole : "4 ou 5 pilotes peuvent gagner demain"

Poleman pour la seconde fois consécutive sur le Red Bull Ring et pour la troisième fois dans ce qui demeure sa première saison dans la discipline, Jorge Martín n'en finit pas de monter en puissance. Sa solide performance du jour était pourtant loin d'être acquise, après un début de week-end ayant fait douter le pilote espagnol quant à sa capacité à bien se qualifier en vue de la défense de sa victoire de dimanche dernier...

Une chute en EL3, un passage par la Q1, un tour de Q2 sur lequel tu as reçu de l'aide [ de Johann Zarco] : à quel point as-tu dû puiser en toi aujourd'hui ?

Oui, malheureusement, aujourd'hui a été une journée vraiment difficile pour moi : dès que j'ai commencé, je me suis senti mal avec la moto au freinage, elle secouait, je ne ressentais pas de grip… Je poussais trop en EL3 et j'ai chuté dans le dernier virage. Je manquais un peu de confiance en EL4 ; je voyais que beaucoup de pilotes étaient performants. Mais avec l'équipe, on a fait des changements et j'ai gagné en confiance. Le team a été super, ils ont bien réparé la moto après le crash. [Pour les qualifications] J'étais un peu nerveux, car on prend toujours des risques et les conditions étaient vraiment différentes de la matinée. Grâce à mon équipier, j'ai eu sa roue pour améliorer et avoir le record du tour : je vis un rêve et j'espère me battre pour le podium demain.

Crois-tu en tes chances de victoire dimanche ?

Je ne pense pas à la victoire ou quoi que ce soit comme ça. Tout le monde en parle alors ça fait un peu de pression mais je suis un rookie et je dois apprendre. Moi, si je suis dans le top 5, je suis content : je dois encore apprendre comment gérer la course. Mais ce matin, je ne croyais pas que j'allais faire la pole, et je l'ai eue ! Je ne veux pas être trop optimiste pour demain ; je suis l'un des plus forts aujourd'hui mais je crois que quatre ou cinq pilotes peuvent gagner demain.

Lire aussi : La pole position de Jorge Martín résulte aussi de l'aide de Johann Zarco

Samedi dernier, tu as dit après ta pole que ce n'était pas encore le tour parfait ; l'était-ce cette fois ?

Ce n'est jamais parfait et on peut toujours progresser, c'est sûr. J'aurais peut-être pu progresser un peu dans le dernier virage. Je suis allé un peu large car je me suis souvenu de la [chute de la] matinée et j'ai un peu lâché. Alors peut-être que j'ai laissé un demi-dixième !

C'est ta troisième pole en MotoGP en sept courses ; laquelle est la meilleure ou la plus importante ?

Je pense que chaque pole position est spéciale, mais aujourd'hui est la meilleure de l'année car je pense que le tour était impressionnant. Je n'ai pas fait d'erreur comme la semaine dernière et j'étais super concentré sur le fait d'être parfait pendant tout le tour. Et je pense que c'était impressionnant d'avoir la moto à la limite partout.

Tu as dit que tu apprenais encore. Qu'as-tu appris de la gestion de la moto et du style de pilotage sur ces deux week-ends de course en Autriche ?

Ce que le plus j'ai appris a été de placer la puissance en piste. Maintenant, en MotoGP, il y a beaucoup de puissance et il est dur de ne pas patiner. J'ai compris comment contrôler l'accélération et l'aide de l'électronique pour bien mettre la puissance au sol. Au début de l'année, je ne comprenais pas bien les cartographies et maintenant, je comprends mieux de quoi j'ai besoin et à quel moment : je pense que c'est le plus grand pas en avant que j'aie fait.