Jorge Martín en délicatesse : "J'étais proche de la chute"

Après avoir repris trois points à Pecco Bagnaia en course sprint, Jorge Martín espérait continuer à grignoter l'écart le séparant du pilote Ducati ce dimanche, mais il en a finalement perdu trois. Doublé par Enea Bastianini et Álex Márquez au départ, le pilote Pramac s'est retrouvé quatrième, derrière son rival pour le titre, et a tenté deux fois de le dépasser, sans succès puisque Bagnaia a immédiatement repris l'avantage.

Après quelques tours, Martín a même commencé à perdre le contact, pour finalement voir l'arrivée sept secondes derrière l'Italien. "Je suis un peu déçu du résultat mais c'est le maximum que je pouvais faire donc allons au Qatar, remettons les choses à plat après cette course", a déclaré Martín au site officiel du MotoGP.

"Je pensais que je pouvais reprendre des points aujourd'hui, je me sentais bien en début de course mais à un stade, j'ai commencé à perdre l'avant, à risquer beaucoup de perdre l'avant dans les virages à droite. Je dois me satisfaire de cette quatrième place. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais aujourd'hui, je m'attendais à me battais à me battre au moins pour le podium ou à battre Pecco mais c'est comme ça."

"Après six tours, c'est là que j'ai commencé à perdre du terrain sur Pecco", a ajouté Martín. "C'était bizarre parce que j'ai essayé d'attaquer et de lui mettre la pression, peut-être qu'il aurait fait une erreur, mais à un stade, j'étais proche de la chute. Je ne voulais pas réduire les gaz pour voir l'arrivée mais c'était le maximum possible aujourd'hui."

Samedi, Martín avait vu la pression de son pneu avant s'envoler et avait vertement critiqué le règlement en place depuis le GP de Grande-Bretagne, qui impose une pression minimale. Ce n'est pas ce qui l'a gêné ce dimanche, sa Ducati ayant surtout commencé à manquer d'adhérence.

"C'est sûr [que la pression] était plus élevée que ce que je voulais mais moins qu'hier", a précisé Martín lors de sa rencontre avec les journalistes. "On a essayé de faire un peu mieux dans cette situation mais ce n'était pas suffisant. Après six tours, je tombais dans tous les virages et c'était vraiment difficile et frustrant de ne pas pouvoir attaquer pendant toute la course. La quatrième place était la meilleure possible."

Jorge Martín

"Je ne suis pas passé au dessus de 2,0 [bar], contre 2,1 hier, mais je pense que c'était plus [un souci de] température derrière Pecco. J'ai eu du mal et ce n'est jamais redescendu. J'ai essayé de lui mettre la pression mais je sentais que j'allais tomber."

La gestion du pneu avant est très délicate, l'augmentation de la température étant souvent synonyme d'une envolée de la pression : "C'est assez compliqué. Si la pression est plus élevée mais que la température est bonne, comme ça pourrait l'être au Qatar et à Valence, ce n'est pas un gros problème. Mais si on a une pression élevée et une température élevée, c'est un désastre complet. Il semble qu'hier la température était meilleure."

Martín croit toujours en ses chances

Sur l'ensemble du week-end, le retard de Martín sur Bagnaia est passé de 14 à 13 points, et le pilote de l'équipe Ducati officielle pourrait être titré au Qatar. Martín est loin de renoncer à ses chances, avec encore 74 points à attribuer dans deux deux week-ends de course courses qui s'annoncent très disputés.

"On a perdu un point sur le week-end, ce n'est pas énorme. Parfois, j'en ai repris 15. Je suis confiant pour être rapide sur les prochaines courses. S'il y a des pistes où l'on peut reprendre [des points], c'est bien le Qatar et Valence, parce que c'est très serré, et que l'on peut placer beaucoup de pilotes entre Pecco et moi. Dans les deux sens, je peux gagner ou perdre beaucoup de points. Je suis confiant, on va essayer de revenir et de le battre à la prochaine course."

Malgré la déconvenue de ce dimanche, Martín affiche sa sérénité pour la prochaine course, dans une semaine à Losail : "J'aime vraiment le Qatar, j'y ai fait deux poles les deux dernières années et aussi un podium pour ma deuxième course en MotoGP donc je suis vraiment impatient. On doit comprendre le nouvel asphalte pour les pneus mais c'est sûr que c'est une piste où je suis super rapide."