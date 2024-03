Martín : "Quand on aura la moto à 100%, on pourra être imbattables"

Jorge Martín avait fait sienne la journée de samedi, avec la pole position assortie du nouveau record de la piste, puis la victoire de la course sprint. Mais dimanche, comme dans un remake de la saison dernière, Pecco Bagnaia a repris le dessus et s'est imposé en patron sur le GP du Qatar.

Il avait beau se montrer pessimiste quant à ses chances de victoire samedi soir, le pilote espagnol a tout de même admis une pointe de déception à l'arrivée de la course principale. La Ducati 2024 continue de lui poser problème, alors même que son rival a réussi à régler les siens en 24 heures. Toujours en proie à des vibrations dimanche, Martín estime que des progrès doivent être faits côté technique pour qu'il puisse exprimer son plein potentiel.

Il concède aussi avoir sans doute adopté la mauvaise stratégie, ayant cherché à se montrer trop prudent pour économiser ses pneus. Pourtant, cela lui a donné les ressources pour hausser le ton en fin de course quand il a vu Marc Márquez menacer sa place sur le podium.

Partagé donc entre sa satisfaction d'avoir réalisé un solide week-end dans l'ensemble et la frustration d'avoir été dominé aujourd'hui, Jorge Martín a livré un sentiment mitigé à l'heure de dresser le bilan pour le site officiel du MotoGP et en conférence de presse.

La victoire du sprint et le podium du Grand Prix : tu dis avoir le sentiment que c'est ton meilleur début de saison…

Oui, je suis content de ce résultat. Hier, si vous m'aviez posé la question, j'aurais dit que ça aurait été très dur de monter sur le podium mais finalement on avait peut-être le potentiel pour gagner aujourd'hui, alors je ne suis pas content à 100%. J'ai peut-être trop pris soin de mes pneus au début de la course, Pecco m'a passé et là, tout a beaucoup changé, parce que je pense que la pression de mon pneu avant est montée assez haut.

Mais bon, je suis content, le rythme était rapide. À deux tours de l'arrivée, j'ai pu faire un 1'52"7 pour m'écarter de Marc et j'ai pratiquement rattrapé Brad [Binder]. Alors je prends le positif pour Portimão. Je pense que je ne roule pas à 100% avec le package de la nouvelle moto, donc je crois que si on progresse, je pourrai être beaucoup plus compétitif.

Je pense que c'est le meilleur début de saison de ma carrière en MotoGP. C'est très bien parce que, normalement, je démarre très mal, donc on n'a plus qu'à progresser. C'était difficile, je ne pouvais pas piloter à mon 100% parce qu'on a encore des difficultés avec la moto, mais on va voir si on arrive à progresser à Portimão.

Pecco Bagnaia a pris un départ très agressif. Tu t'y attendais ?

Je m'attendais à ce qu'on soit un peu plus calmes dans les premiers tours, mais dès qu'il a pris la tête, il s'est mis à pousser − non pas comme un dingue, ce qu'on ne peut pas faire à cause des pneus, mais il a quand même poussé fort. J'ai essayé d'être rapide tout en prenant soin des pneus. Ensuite, j'ai eu une bagarre avec Brad qui n'a pas du tout aidé. Je pense que j'aurais pu être un peu plus rapide mais je suis quand même content. J'espère qu'on pourra être un peu plus rapides et dans une meilleure position à Portimão.

La prise de pouvoir de Pecco Bagnaia dès le départ a dicté la course. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Il te restait de la gomme en fin de course et c'était utile. Ça n'est jamais très agréable de voir "+0.3 Márquez" sur son panneau !

Je l'ai eu à trois dixièmes pendant peut-être dix tours ! Mais à deux tours de l'arrivée, je me suis dit qu'il était temps de pousser un peu plus fort. J'étais déjà à mon 98%, donc à ce moment-là je me suis mis à 100%. J'ai pris des risques pour monter sur le podium aujourd'hui et ça en valait la peine.

J'ai mené deux bagarres en même temps : j'avais Brad devant et j'essayais de le rattraper, et j'avais Marc très proche qui essayait de me rattraper. À deux tours de l'arrivée, j'ai pu prendre de gros risques et créer cet écart. Je réfléchissais à attaquer Brad dans le dernier tour mais ça aurait peut-être été trop !

Après le sprint, tous les pilotes s'inquiétaient de l'usure des pneus pour dimanche. Quelle a été ta stratégie par rapport à ça ?

J'ai pensé que je devais être très doux avec les pneus au début de la course. Par contre, je pense que ça n'était pas le bon choix parce qu'à la fin j'avais de très bons pneus alors que je n'étais plus en position de me battre. Alors je pense que sans le dépassement de Pecco, ça aurait été une course différente, mais on a fait cette erreur et j'espère que la prochaine fois on sera plus malins.

Tu dis que tu ne te sens pas encore complètement à l'aise avec le package de cette année. Au final, c'est une source de confiance pour la suite vu les résultats que tu as quand même réussi à obtenir ?

Ça a été un super week-end, je pense qu'on a montré notre vitesse mais d'un côté, je pense que quand on aura la moto à 100%, on pourra être imbattables et d'un autre côté, je ne sais pas quand ce sera le cas. Pour le moment, on a des vibrations et, par exemple, je ne peux pas utiliser le frein arrière. Je ne peux pas utiliser mes plus gros points forts dans le pilotage, alors il faut attendre, laisser les ingénieurs travailler. Je vais faire ma part, et il faut qu'ils fassent la leur.